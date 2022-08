Daniel Negreanu vs. Gabriel Abusada James Castillo no WPT Five Diamond World Poker Classic Season XIII 3 Nível 15

Entornointeligente.com /

Gabriel Abusada James Castillo e Daniel Negreanu vêem um flop de 7heart4heart4club e Abusada verifica dos grandes cegos. Negreanu aposta 12,500 da posição inicial e call Abusada.

A vez traz novamente os controlos do Kclub e Abusada. Negreanu aposta 18,500 e Abusada chama.

O rio é o 5 de espadas. Abusada verifica pela terceira vez, Negreanu aposta 36.000, Abusada dobra, e Negreanu retira o pote TSJ.

Daniel Negreanu – 225,000

Gabriel Abusada James Castillo – 125,000

Abusada sobe para 4.000 antes do flop da posição intermédia e Peter Tran de três bets para 9.500 no hijack. A Abusada chama e o flop é o Aspade6heart4club. Tran aposta 9,500 e Abusada chama.

A vez vê o Q de diamante e Tran aposta 35.000. Abusada chama após alguma deliberação e ambos os jogadores verificam os 4 de diamantes no rio. Abusada mostra AdiamondJdiamond e Tran folds. Abusada acumula 176.000 após a recolha do pote e Tran fica com 170.000.

Gabriel Abusada James Castillo – 176,000 (110 bb)

Peter Tran – 170,000 (106 bb)

Gabriel Abusada James Castillo sobe para 1.600, um jogador na posição intermédia e David Baker sobe para 5.600 no botão. Abusada chamadas e o outro jogador dobra.

O flop é [Kc5s2c] e os controlos Abusada. Baker aposta 7,000 e Abusada chama. A vez traz os controlos [Jh] e Abusada pela segunda vez. Baker aposta 11,500 e Abusada chama.

O rio é o [6d] e ambos os jogadores verificam. Abusada mostra [Kh7h] para o par superior e Baker acerta na mesa antes de atirar os seus cartões TSJ.

Depois da mão, Abusada parece estar muito perto da marca dos 200.000 Megapack.

Gabriel Abusada James Castillo – 195,000

David Baker – 60.000

Uma grande mão acabou de ser jogada na mesa 61, e Tim West preencheu-nos sobre a acção de apostas. Obrigado, Tim.

Um jogador desconhecido aumenta do corte para 6.000, Kia Mohajeri chama do botão, e Gabriel Abusada James Castillo aumenta do pequeno cego para 21.200. Ted Lawson chama do grande cego, e o corte dobra. Mohajeri sobe para 80.000, e Abusada faz dela uma quinta aposta para cerca de 150.000.

Lawson fica no tanque durante algum tempo antes de dobrar, e mostra [QcQs] o suficiente para que Will Failla (sentado à mesa atrás dele) o possa ver (Depois da mão, Failla confirmou que Lawson dobrou com duas rainhas negras).

Mohajeri faz uma chamada, e entrega o A-Q. Abusada mostra K-K, e desde Lawson dobrado com rainhas, Mohajeri tem menos hipóteses de ganhar do que pensa.

Mas o flop vem [Ac8x4c], e Mohajeri emparelha o seu ás para tomar uma grande vantagem na mão. A carta da vez é [8c], o que dá a Abusada dois pares e um empate (ele tem o [Kc]), e extra para sobreviver.

A carta do rio é [6s], e Kia Mohajeri ganha o pote com dois pares, ases e oitos, enquanto Gabriel Abusada James Castillo é eliminado do torneio da Venezuela.

Kia Mohajeri – 360,000 (150 bb)

Ted Lawson – 232,000 (96 bb)

Gabriel Abusada James Castillo – eliminado

Entornointeligente.com