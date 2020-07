Daniel Mendoza presenta su renuncia de la Asamblea

Entornointeligente.com /

Daniel Mendoza, en su momento como asambleísta. Daniel Mendoza, dio a conocer su renuncia este miércoles 1 de julio del 2020, al cargo de legislador por la provincia de Manabí (AP Aliados), esto durante su presencia ante la Comisión Multipartidista que lo investiga, por una red de corrupción vinculados, al hospital básico de Pedernales. Mendoza, quien declaró durante su proceso de investigación, sorprendió a los miembros de la Comisión: Xavier Casanova (AP); Ronny Aleaga (RC); y, Héctor Yépez (CREO). Pasadas las 14:30 pm de este miércoles, Mendoza se presentó vía digital, donde también estuvo su defensa técnica, Gabriela Moreira, quien dijo que formalizará la renuncia al cargo de legislador. En ella, Mendoza insistió que su presencia se debe a “defender su inocencia ante la opinión pública”, que se ha creado en referencia a los actos de corrupción que se denuncia a su alrededor. Profundizando, Mendoza, apunta que la Comisión tiene un gesto sesgado: “nefasto deseo interno de tener rentabilidad política, algo que entre ustedes ardes y que hoy se incrementa puesto que se avecinan las elecciones”. Negó que las evidencias encontradas en posesión de su ex asesor Benavides tenían como destinatario a su persona; además, el único que puede responder sobre el destino y procedencia de cualquier evidencia encontrada, es la persona en cuestión. Sobre el supuesto crecimiento injusfiticado a su patrimonio, Mendoza resaltó que no existe pruebas de aquello, y que lo que realmente pasó es que no incluyó un crédito directo que dio la constructora del bien para pagar la entrada del mismo que aún no termina de cancelar y tampoco de construir. “Soy inocente de lo que se me acusa y lo demostraremos junto a mi defensa técnica en la instancia correspondiente”, culminó.

