Daniel Maldini: «Este apellido no puede defraudar»

El italiano Daniel Maldini, hijo de Paolo Maldini y nieto de Cesare Maldini -dos leyendas del Milan-, que jugará esta temporada cedido en el Spezia por parte del club milanista, declaró que su apellido «no puede defraudar».

«Estoy aquí (Spezia) para crecer, este apellido no puede defraudar. Espero que me miren sin pensar en mi padre», declaró Daniel Maldini, en una entrevista con la ‘Gazzetta dello Sport’ publicada este viernes, donde tiene claro que va a seguir su camino y no quiere comparaciones.

El pasado año, dos Maldini levantaron el ‘Scudetto’: Daniel como jugador de la primera plantilla; y su padre Paolo, como artífice del proyecto campeón desde la dirección deportiva. Ahora, Daniel cree que es un buen momento para salir cedido y sumar minutos.

«Lamento haberme ido de Milán, pero era hora. En el Spezia estoy listo para adaptarme a otras posiciones e pondré en práctica cosas nuevas de Gotti (entrenador)», dijo el delantero.

«Quizás pueda hacer de falso nueve, de segundo delantero o de centrocampista ofensivo, ya veremos. Ahora soy más consciente de mis habilidades y espero mostrarlas. Mi objetivo es hacerme útil en el Spezia para alcanzar la salvación. Luego ir con la Sub-21», explicó.

A sus 20 años ya tiene en su palmarés un ‘Scudetto’, el que el Milan levantó la temporada pasada tras una campaña de infarto que se decidió en la última jornada. Un título histórico para los ‘rossoneri’, que llevaban once años sin levantarlo.

«En las últimas semanas estuve lesionado y cuando te quedas fuera la tensión aumenta. Empezamos a creer en ello tras la victoria en el derbi. El título estaba en el aire, había una magia particular. La convicción había crecido durante el año, solo teníamos miedo de decirlo. Ese ‘Scudetto’ es la prueba de que nada es imposible en el deporte», sentenció.

