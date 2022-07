Daniel Bernardes: uma conversa com Bernardo Sassetti

Entornointeligente.com /

Daniel Bernardes tinha 15 ou 16 anos quando assistiu, no auditório da escola de música que frequentava em Leiria, a um concerto de Bernardo Sassetti (1970-2012). O pianista apresentava o álbum Nocturno (2002), momento de profunda reinvenção da sua música, antes mais próxima do jazz latino, a partir daí mais sintonizada com uma ideia contemplativa, cinematográfica e de enorme lirismo, e o estudante que Bernardes então era viu o seu mundo fortemente abalado.

«Há um antes e depois do Bernardo Sassetti» na sua vida, explica o músico ao PÚBLICO, em vésperas de se apresentar, este sábado, no primeiro Festival Bernardo Sassetti – a decorrer em Loulé, até 31 de Julho, com concertos na Cerca do Convento e jam sessions no bar Bafo de Baco.

A Daniel Bernardes cabe o concerto, de toda a programação, em que a obra de Sassetti será mais directamente revisitada, a partir de uma actuação a solo em que o pianista procurará fugir à forma tradicional a que as composições de jazz habitualmente obedecem – a apresentação do tema, a improvisação sobre essa base harmónica e melódica, e o regresso ao tema inicial. «Estou a trabalhar mais a nível de misturas», explica Bernardes. «Estou a pegar em texturas de um tema e a misturá-las com melodias de outro tema, tentando fazer um jogo de reminiscências, mostrando diferentes composições e utilizando a citação.» Quer isto dizer que é muito possível que Daniel Bernardes comece por interpretar um tema de Nocturno – como O sonho dos outros ou Reflexos , os primeiros que transcreveu, ainda adolescente, quando quis adentrar na música que lhe provocou um tão intenso fascínio –, para depois, ao invés de improvisar a partir dessas pistas, divergir para alusões a peças de Ascent (2005) ou Motion (2010), álbuns posteriores de Sassetti.

Este concerto que Daniel Bernardes diz ser-lhe «muito confortável», porque «há imensa música do Bernardo que já tinha nas mãos» – fruto de anteriores convites da Casa Bernardo Sassetti , entidade promotora do festival, para abordar o reportório do músico falecido há dez anos –, tratará de homenagear uma das suas maiores referências, em parte pela «ligação entre a improvisação e o universo jazzístico, e a música clássica», diz.

Bernardes reconhece em Sassetti «uma personalidade musical de tal forma profunda e marcante» que, compara, «tal como aconteceu com Bill Evans nos anos 60, é difícil para quem vem a seguir fugir àquela natureza». «A única hipótese», defende, «é construir a partir daquele paradigma e encontrar alguma originalidade.»

De alguma forma, é esse caminho que Daniel Bernardes estará a percorrer este sábado em Loulé, na primeira edição deste festival (que se propõe acontecer anualmente, sempre numa diferente cidade do país). Estará a seguir os passos de Sassetti e a encontrar o seu espaço para dialogar com um dos seus maiores mestres. Sem preocupação de respeitar qualquer «perspectiva cronológica, histórica e estilística». É a conversa a dois que Bernardes conseguir imaginar.

