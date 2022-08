Dani Alves: «Nunca festejaría un gol en el Camp Nou»

Entornointeligente.com /

Dani Alves , jugador de los Pumas , aseguró que nunca festejaría un gol en el Camp Nou, incluso si este domingo marca con el equipo felino en la casa del club catalán cuando se midan por el trofeo Joan Gamper.

«No, yo nunca festejaría un gol aquí, y a mis compañeros les digo que disfruten de ese momento único en sus vidas. Venir acá es muy complicado, jugarle al Barca es muy difícil y hay que disfrutar», dijo el brasileño en zona mixta desde las entrañas del recinto de los culés.

Dani Alves , de 39 años, aseguró que les ha dicho a sus compañeros que disfruten la experiencia, sobre todo antes que modernicen el estadio, además que hay que plantearse con argumentos futbolísticos para pelear el partido.

«Creo que ellos no van a tener muchas más oportunidades de jugar en el Camp Nou antiguo, luego se va a remodelar. Hay que pasarla bien, hay que poner los argumentos y es un día que fuimos invitados para la fiesta del culé, es especial para nosotros», señaló Alves.

El brasileño, de igual forma, reiteró que la decisión de fichar por Pumas fue muy consciente y que la idea que tiene es competir a un buen nivel y estar en perfecto estado físico para un potencial llamado con Brasil al Mundial de Qatar 2022.

Dani Alves se enfrenatrá este domingo al Barcelona en el Joan Gamper. Getty Images «Como decimos, no puedes tomar la decisión en otras posibilidades, la tomas para bien o era mal y mi decisión fue estar a un máximo nivel físico y llegar a la selección brasileña si es que me llaman. Esas decisiones traen consecuencias. Estamos a tres meses del Mundial y es importante estar bien físicamente y si era Pumas u otro equipo, iba a influir en eso», dijo.

Finalmente, el brasileño bromeó un poco sobre los títulos que tiene en comparación a los de su amigo Lionel Messi , quien ahora juega con el PSG , pero que fue figura del Barcelona , y manifestó que no le sorprendería si lo supera.

«Yo lo he dejado muy en claro, no es que juegues mal, hay otros que juegan mejor. Si me va a pasar Messi , no es novedad, novedad es que me pase otro. Si me pasa Messi, no pasa nada, es Messi», sentenció entre risas.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com