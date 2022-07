Dani Alves manda señales con imagen de Frida Kahlo y cantando mariachi

Entornointeligente.com /

El brasileño Dani Alves mandó «una señal» en sus redes sociales, comparando una imagen de Frida Kahlo , con la de su esposa Joana Sanz , en la misma semana que revivieron los rumores sobre su posible llegada a los Pumas.

Los rumores sobre su posible llegada a los Pumas revivieron esta semana, después de que medios en Brasil aseguraron que Dani Alves ya tenía la propuesta de los universitarios y estaba decidiendo, ahora hace un guiño al subir una imagen de la artista mexicana Frida Kahlo.

Las versiones sobre la posible llegada de Dani Alves a los Pumas surgieron desde hace semanas, debido a que hubo acercamientos entre el lateral de la Selección de Brasil y el equipo mexicano, pero se habían apagado hace algunos días.

Lo que lo revivió fueron noticias desde Brasil, las cuales aseguraban que Dani Alves tenía el aval de Tite para venir a México , además que se encontraba decidiendo si los Pumas eran su próximo destino.

Dani Alves publicó una imagen de la pintora mexicana Frida Kahlo. Twitter Dani Alves Esas versiones se reforzaron con las declaraciones de Sergio Busquets , ex compañero de Dani Alves , que mencionó que podría reencontrarse con el lateral, en el torneo Joan Gamper, debido a que podría fichar con los Pumas.

Ahora, es el mismo Dani Alves que le hace un guiño a México, con una imagen de Frida Kahlo , que es subida a sus redes sociales, y es acompañado de la frase «una señal».

La polémica también abarcó a la esposa del jugador, que publicó en redes sociales que ella no era la que decidía el futuro del ex futbolista del Barcelona.

La directiva de los Pumas dijo que está «sin comentarios», sobre la posible llegada de Dani Alves a los universitarios, pero vuelven a tomar fuerza las posibilidades, tras la publicación del lateral que busca tener actividad para jugar la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Los mensajes del ex jugador del Barcelona no pararon con la imagen en Twitter, Dani Alves subió un video a su cuenta de Instagam canatando con mariachis «El Rey» de José Alfredo Jiménez, y minutos más tarde contestó a otro medio que preguntaba si el brasileño llegaría finalmente a México: «Si me regalas una buena botella de tequila te digo!», contestó el lateral que es pretendido por Pumas.

