Dani Alves descarta pensar en Qatar u otro club en México: «Quiero ganar con Pumas»

Dani Alves , futbolista de Pumas , aseguró que de momento no piensa si será convocado o no por Brasil para la Copa de Mundo Qatar 2022 , pues está centrado en revertir el momento de la escuadra de la UNAM, incluso aseveró que no está interesado en jugar en otro equipo de la Liga MX.

«En México sólo en Pumas , no lo voy a cambiar por otro, si me voy de aquí no será a otro (en México)», externó Alves en conferencia de prensa este martes.

«La gente está hablando más del Mundial que yo mismo. Yo viene aquí a Pumas a hacer lo mejor que puedo hacer, a trabajar, a intentar salvar las expectativas. Luego viene el Mundial. Mi historia con la selección es lo que me va a llevar o no, no es el hecho de estar en Pumas , de estar en Sao Paulo , de estar en Barcelona , de estar en cualquier otro lugar. Es lo histórico. Cuando yo voy a construir algo es por la historia. Es algo que huye de mi control tomar la decisión de llevarme o no. Mi trabajo lo estoy haciendo y muy bien».

