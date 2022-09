Dani Alves comprometido a levantar a Pumas: «Nunca pasé tanto tiempo sin ganar»

Entornointeligente.com /

Dani Alves dio su primera conferencia de prensa en México, en la que habló sobre su futuro en México y de cara al Mundial , lo que espera de Pumas y dejó en claro que no está satisfecho con lo realizado en este momento con el equipo.

«La situación no es confortable porque nunca pasé tanto tiempo sin ganar y es difícil para un ganador como yo. Solo con trabajo podemos revertir esta situación», aseguró el jugador.

– Equipo y su adaptación «El futbol es diversión y en cualquier momento puede suceder cualquier cosa. Las primeras jornadas me costó entenderlo, detectarlo cómo es. Con el equipo me estoy sintiendo cada día mejor, conociéndolos más y entendiendo cómo funciona. Traer experiencia y espíritu que no tengan. Es un proceso, todos son duros, ya llevo muchos en la espalda y no me asusta este. Lo qué hay alrededor si, si nos concentramos más en lo que queremos hacer saldrá lo que planeamos».

Dani Alves en un tiro de esquina en CU EFE – Críticas «La verdad es que es parte del show y estoy en el palco, en la platea. No puede importarme lo que piensa la gente de mi. Si ha llegado mi final. Todo eso no puede formar parte de mi vida porque al fin y al cabo lo que he conseguido es porque me he concentrado en mi trabajo. El fútbol es entretenimiento y no lo conozco, uno no puede hablar de lo que no conoce. A partir de ahí es lo que queda, suponer cosas y hablar. El problema hoy es que mucha gente tiene el poder de pensar y hablar lo que quieran, pero se olvidan de que tenemos el poder de escucharlos o no. Hay un mundo que cree, y uno que hace. Yo prefiero en el que ejecuta y el que confía en lo que hace. Confío en mí mismo. Estamos en una jungla y tenemos que ser el león en nuestras junglas. Da igual el hambre que yo tenga. Es normal que todo caiga en mi cuenta, traigo una historia detrás. Les agradezco porque me enseñaron que, si vas a pelear, es pelear con los más grandes. Es trabajar para cambiar los resultados. Necesito que los chicos crean en lo que yo propongo, en pagar el precio por ser alguien. No se conforma en el resultado. La fase está mala, porque los resultados no vienen. Trabajamos tres o cuatro horas al día, tenemos buen sueldo; es normal. Las críticas y las cosas vayan con la gente que vayan preparado para eso. A mi no me cambia nada, yo no controlo lo que está fuera. Yo debo despertar temprano para construir un equipo espectacular, sacarlos de la zona de confort, están empezando su historia y hay que pagar un precio. No es que yo iba a venir aquí y ser ganadores, eso se consigue a base de entrega. Lo demás son distracciones y eso impide llegar a los objetivos».

– Mundial Qatar «La gente está hablando más del Mundial que yo mismo. Yo vine a Pumas a hacer lo mejor que puedo hacer, a trabajar e intentar salvar las expectativas. Luego viene el Mundial. Mi historia con la selección es lo que me va a llevar o no, no el hecho de estar en Pumas. Es lo histórico. Cuando yo voy a construir algo es por la historia. Es algo que huye de mi control tomar la decisión de llevarme o no. Mi trabajo lo estoy haciendo y muy bien».

– Nivel del fútbol mexicano «No me sorprendió. Siempre dije que el nivel del fútbol mexicano es brutal, creen poco porque son desorganizados en el campeonato. El nivel de los jugadores es muy alto. Dicen que el nivel en México no es muy alto, pero el mejor equipo de Brasil se enfrentó acá y no calificaron al Mundial. Todo mundo teme por su casa. Me gusta mucho los buenos peloteros que tienen médico, pero no se lo creen mucho, se conforman. La gente es muy conformista acá. La vida es vivirla todos los días y pensar que uno puede ser mejor todos los días y eso te va diferenciando de la mayoría. Lo que estoy viviendo aquí es lo mismo que viví en Sao Paolo, me criticaron y fui a las olimpiadas y gané el oro. Estoy enfocado en mis objetivos. En algún momento todo va a cambiar, la cosa está en no desistir y meterle ganas. Uno no sabe cuál es la receta del ganar, pero de que lleva huevo, eso es seguro y si no lo tienes, es difícil».

– Oferta en el Paranaense «Yo te digo una cosa, yo manejo las posibilidades hasta que no sean reales. Siempre pienso que la cosa va cambiar y trabajo para eso. Eso es muy positivo. Hay que trabajar y trabajo, yo creo mucho en eso y creo que vamos a estar en lo último».

– Temporada con Pumas «Solo va a ganar uno, y el resto van a fracasar. Pueden estar bien ahora y se queda fuera, la temporada es un fracaso. Los que ganan son recordados y se intentar desacreditar hasta a ellos. Mi posición es no dejar que ellos caigan y se dejen ir por eso, eso lleva frustración. El camino correcto solo es uno, el que gana, porque el que no. Solo va a ganar uno. Hasta que dure el campeonato, no sabes quién gane».

– Frustrado por los resultados «El que se rodea de fracaso, es fracasado. No es frustrante, pero decepciona un poco que la gente no valore la oportunidad. Es una opinión particular. La gente mira el mundo hacia fuera, y nadie le importa un carajo la pobreza. Solo miran la vida de los demás. La energía está metida en el objetivo y yo quiero ganar, estoy obsesionado con ganar. No es conformarme, porque nunca paso tanto tiempo sin ganar. El trabajo arduo está para aquellos que pueden hacer, porque los demás solo opinan. Mi trabajo es cambiar esa opinión. Puede que estemos en otra situación, ganando y ganando, y en la primera quedemos fuera del torneo; es decepcionante igual. Las cosas son mucho más de lo que son y tienen un precio que pagar, es trabajando duro; la misión es trabajar y solo así se cambian las cosas».

– Ir a otro equipo en México «Yo aquí en México solo juego en Pumas . En Brasil solo en São Paulo. Es el compromiso que he asumido. Si me voy no será a un equipo de aquí».

– Ciudad de México y qué aporta al equipo «La ciudad me ha tratado increíble, me siento como en casa, la gente es muy cálida; es un espectáculo. Estoy muy encantado de estar aquí y convivir con la gente por su valor de alma.

Yo creo que no sería yo quien podría contestar, que aporto. Yo lo que hago aquí es lo que he hecho toda mi vida en todos lados. Crear un ambiente saludable de trabajo y exigencia y donde la gente se auto exija. No pueden olvidar que esto es colectivo y si no está bien, alguien debe de pagar la cuenta. No pasa nada si soy yo».

Dani Alves durante el juego de Pumas frente a Gallos Blancos de Querétaro. Imago 7 – No se ve como un consejero «Yo creo que es de los lugares donde más he corrido, quizás lo hago mal. Todos los partidos corro muchos kilómetros. Yo soy old school, siento que el que corre mucho, corre mal. Cuando lo hago no tienes la frescura necesaria para el juego porque estás con el ahogo del sobre esfuerzo. Yo soy un obsesionado del fútbol y siempre pienso en mejorar y cómo ayudarles a mis compañeros, pienso en el colectivo.

Yo vine a pasar mi experiencia y aprender de los de aquí. Todos tienen experiencias diferentes y te agregan. Las cosas positivas y negativas enseñan. Me gustaría que ellos creyeran un poco más en ellos y aumentaran el precio por competir, esto es una competencia y hay que sentirla para cambiar las cosas y que empiecen a aparecer los resultados porque se nos quema el rancho como dicen en España».

– Adaptación y lo más complicado en Pumas «La altura, es un ahogo continuo. La gente después de que jugando en Barcelona empezó a hablar mucho. Si los pones a ellos aquí al medio día, se ahogan, parece muy fácil, pero no lo es. Te vas adaptando y es parte del proceso. No se puede jugar a primer toque. Se junta todo y nos quieren ‘matar’ al jugar al medio día. Es parte del proceso y hay que sobreponerse a eso. Ya me gustaría que nuestra casa fuera como en Pachuca, tener más control del balón, pero aquí se necesita jugar con una ‘pistola de juguete para matar el balón’. Nosotros tenemos que sobreponernos para conseguir resultados. Te van a ‘disparar’ y hay que jugar con ‘chaleco antibalas’; no hay de otra».

– Arbitraje «Siempre dejo que hagan su trabajo, pero paran mucho el partido. Eso es lo que les digo, que aceleren y no tarden mucho. Cualquier jugada paran mucho, si lo hacen aquí al medio día, gracias porque puedes respirar. Es un tema que me da mucha pereza. No hablo de ellos porque es un trabajo difícil, no me gustaría estar en su pellejo, ellos siempre están siendo juzgados. Todo el tiempo si aceptan o no. Déjenlos en paz. No me gusta hablar de ellos porque su profesión es más difícil que la nuestra».

– Opinión sobre Andrés Lillini «Es una persona con muchas ganas de triunfo. Se molesta mucho cuando el equipo no gana, no sigue el plan, no hace el trabajo y ahí me identifico. Me gusta que el equipo siga el plan, porque es basado en un estudio de la gente que hace un trabajo brutal en estudiar al adversario. No seguimos el plan de juego y estamos ‘empu…’. No estamos respetando su trabajo, pero son cosas y procesos. Son gente muy joven en mentalidad. Vivieron muchas cosas, pero en otra área, no en el fútbol o ligas. Es lo que estamos tratando de hacer, ser un equipo y cambiar los resultados. Tenemos que luchar y nunca podemos dejar de luchar y trabajar; eso es todo».

– Jardine lo pone en el Mundial «Me gustaría agradecer las palabras de Jardine. Él conoce y habla, sabe mi importancia para un grupo y selección porque lo ha comprobado de cerca. Habla desde el conocimiento y no supone».

Selecciones Editoriales Crónica: Cruz Azul se acerca a la repesca; los Pumas agonizan 2d Dani Alves descarta pensar en Qatar u otro club en México: «Quiero ganar con Pumas» 2h 1 Relacionado – Con relación a la afición «Agradecerles que estén ahí. El significado de afición es lo que hay en Pumas. Cuando no hasta el enemigo viene. El significado de afición aquí lo tienen muy claro, están apoyándonos y apoyando a Pumas. No apoyan a Dani, es a Pumas que es su equipo. Intentamos defender a Pumas , a la institución, eso es estar con ella en todos los momentos. Se goza más cuando se gana, porque estuvieron cuando estaba mal.

Hay un porcentaje mínimo que tira vasos y te ‘chin…’, no hay perfección, pero soy muy positivo y se agradece a la gente que está ahí apoyando a su equipo.

Yo aquí vengo todos los días para intentar dar lo mejor para Pumas, no para mí, porque para mí es 24-7. Ellos confiaron en mí y yo en ellos. Yo respeto a la institución desde que llegue».

– Zona que más debe trabajar o reforzarse «Ya me quieres poner de entrenador, me va a correr Lillini. Eso es demasiado para mí. Los que entremos tenemos que ponerle más ‘hue…’ para que la tarta se quede bien llena. Ojalá se entienda el significado de eso. Siempre pensando en el colectivo, en Pumas. En una institución no son los nombres de jugadores, es el nombre del equipo. Es una cosa de todos. Si vamos a pelear, pelamos con los grandes».

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com