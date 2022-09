Danh gia bep tu Munchen M568I nhap khau chinh hang

Entornointeligente.com /

Bếp từ Munchen M568I

Bếp Từ Munchen M568i là dòng bếp được nhập ngoại nguyên chiếc từ Germany, kích cỡ 70cm thiết kế hình chữ nhật với hai vùng nấu

– vùng nấu 1: kích cỡ 24cm, công suất 2300w

– vùng nấu 2: kích cỡ 24cm, công suất 2300w

Mặt kính của bếp được thiết kế màu đen đẳng cấp SCHOTT CERAN chế tạo tại Mainz – Đức, một mẫu gốm kính cao cấp được làm từ gốm sứ thủy tinh đặc biệt có khả năng chịu lực, chịu nhiệt và khả năng va đập tốt, chống lại các cú sốc nhiệt đột ngột lên đến 750°C và đặc biệt không chứa những kim loại nặng độc hại asen và antimon như các loại kính rẻ tiền khác nên rất gần gũi với môi trường.

Bếp từ Muncehn dùng bảng kiểm soát bảng điều khiển cảm ứng dạng trượt Slider với dải công suất đặc biệt từ 1 đến 9. Với khoa học chia dải công suất siêu nhỏ của bếp M568i làm cho người nội trợ có cảm giác nấu bếp thật yên tâm, không lo bị cháy thức ăn vì nấu quá nhanh.

Tự động nhận xoong nồi nấu: bạn đặt nồi lên và bật bếp nấu, vùng nấu tự động được chọn bạn chỉ cần chọn mức công suất nấu thích hợp.

– Được trang bị công nghệ IC5 tự động san nhiệt khi bật cùng một khi 2 bếp lên công suất lớn nhất, thì tổng công suất chỉ còn 3400W, giúp bảo toàn đường dây điện không bị quá tải, hạn chế được 17% điện năng

– báo động nhiệt còn dư: Trong quá trình dùng, khác với mẫu bếp thông thường, M568i với chức năng cảnh báo nhiệt lượng còn dư, mô tả bằng chữ «H» trên bảng kiểm soát báo mặt bếp vẫn còn nóng, đảm bảo được độ an toàn cao cho người dùng

– Khóa an toàn trẻ em: Với tính năng khóa trẻ con an toàn, nhà nội trợ có thể tuyệt đối yên tâm trong việc bảo toàn con nít trong suốt thời gian thổi nấu. Do khi được kích hoạt, tất cả hệ thống kiểm soát sẽ được ẩn đi vì thế trẻ sẽ chẳng thể can thiệp được vào những chương trình mà bếp đang hoạt động.

Công năng tạm dừng bếp (Pause) lúc đang nấu

điều khiển cảm ứng slider dạng ẩn kết hợp với màn hình LED gồm 9 mức công suất & công năng nấu Booster Tự động tắt bếp khi không có đồ vật nấu

công nghệ IQ dùng lúc tay dính nước phục hồi lại chương trình nấu sắp nhất

hẹn thời gian nấu mỗi vùng & hẹn thời gian nhắc nhở điều chỉnh nhiệt độ, dải công suất, chế độ định dạng

Hệ thống bảo vệ chống quá tải nhiệt Hệ thống thiết bị ngắt điện tự động

kích thước mặt bếp: 750x450x60 (mm) kích cỡ khoét đá: 685×390 (mm)

Tìm hiểu thêm tại: https://noithatphuongdong.vn/d/bep-tu-don

Nội Thất Phương Đông (hay Nội Thất Phương Đông) – chuyên nhập khẩu các thiết bị nhà bếp và phòng tắm chính hãng, uy tín, giá rẻ trong và ngoài nước.

Website: https://noithatphuongdong.vn

Sản phẩm phân phối trên toàn quốc: 0975.742.889

– HÀ NỘI:

+ 185 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 0961.534.186

+ 186 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0945.222.514

+ 12 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 0916.626.882

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com