Dane Jackson es dado de alta del hospital, tras dramática lesión en «MNF»

BUFFALO — El esquinero de los Buffalo Bills , Dane Jackson , ha sido dado de alta del hospital después de una lesión en el cuello, con el equipo informando que no sufrió ningún problema serie en el cuello ni la espina dorsal.

El esquinero fue sacado del terreno de juego en ambulancia durante la victoria de los Bills por 41-7 sobre los Tennessee Titans el lunes por la noche. Fue sometido a una tomografía y a rayos-X en el hospital, y sigue sometido a mayores evaluaciones este martes.

Jackson fue transportado al Erie County Medical Center después de que su compañero de equipo, Tremaine Edmunds , hiciera contacto involuntario con el área de cabeza y cuello de Jackson , mientras intentaba asistir en la tacleada sobre el receptor abierto novato Treylon Burks en el minuto final del segundo periodo.

«Definitivamente, una jugada complicada. Vi al receptor todavía de pue, tratando de finalizar la jugada», declaró Edmunds . «Una situación así, obviamente no lo hice intencionalmente. Nunca trataría de hacer algo así a mi compañero, pero como dije … el receptor seguía parado, e intentaba finalizarlo al suelo, y desafortunadamente, terminé golpeando a Dane «.

Un golpe involuntario de Tremaine Edmunds ocasionó un pelgroso golpe al área de cuello y cabeza de Dane Jackson, que lo llevó a pasar la noche en el hospital. AP Photo Edmunds notó que Jackson mostró el pulgar hacia arriba antes de ser sacado del estadio.

Todo el equipo de los Bills se acercó desde la banca para observar a Jackson mientras era eventualmente colocado en una camilla y sacado del campo. El partido se pausó por unos 10 minutos, mientras Jackson era atendido.

El head coach Sean McDermott tuvo oportunidad de hablar con Jackson en el túnel del estadio en el medio tiempo antes de que el esquinero fuera llevado al hospital.

Selecciones Editoriales Bill vapulean a Titans y ponen bajo aviso al resto de la NFL 15h Dane Jackson de Buffalo es retirado en ambulancia tras aparatoso golpe en «MNF» 18h 1 Relacionado «Dice mucho acerca de los chicos, cuánto se interesan en los otros [que hayan salido al campo]», dijo McDermott . «Y el juego es importante y tratar de ganar un partido es importante, pero hay cosas mayores, especialmente en el momento en que tu compañero está abajo y simplemente tratando de cuidarlo de cualquier modo posible».

El safety Damar Hamlin es un amigo cercano y ex compañero universitario de Jackson .

«Me sentí terrible. Me sentí como si uno de mis hermanos estuviera abajo», dijo Hamlin . «Y con la severidad de cómo sucedió, simplemente lo hizo más extremo. Porque no pareció simplemente una lesión regular. Pero, una vez que hable con él, una vez que me dijo que estaba bien, sobre el campo –tenemos esa clase de vínculo donde me va a dejar saber si sucede algo–, así que estoy rezando por él y sé que estará bien».

Jackson , un recluta de séptima ronda del 2020 procedente de Pittsburgh , ha sido el esquinero N° 1 de los Bills mientras Tre’Davious White se mantiene en la lista de reservas/imposibilitados para participar por problemas físicos, gracias a una rotura de ligamento anterior cruzado. Sumaba dos derribos antes de abandonar el partido, y tuvo su segunda intercepción de por vida durante la victoria d apertura de temporada ante los Rams . Jackson , de 25 años de edad, inició seis partidos de campaña regular y dos de playoffs en lugar de White la temporada pasada.

Los esquineros novatos Christian Benford y Kaiir Elam han estando rotando al lado opuesto de Jackson , y ambos jugaron después de que saliera del partido.

«Saber que ha sido dado de alta del hospital, plegarias para él y toda su familia», manifestó el receptor abierto Stefon Diggs en el programa » First Take » de ESPN . «Como equipo, vamos a respaldarlo. Vamos a hacerlo por el 30. Es uno de los nuestros. Lo amamos, y simplemente debemos poner el fútbol americano a un lado en ocasiones, y percatarnos de que es más que eso. El tipo está de hecho lastimado y se trata de su vida. Simplemente, enviándole mucho amor y mucha buena energía».

LINK ORIGINAL: ESPN

