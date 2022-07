Dana White: «Todos aman a Brandon Moreno»

Entornointeligente.com /

Brandon Moreno volverá a pelar por un cinturón en un mercado latino este sábado. Enfrenta a Kai Kara-France por el título interino del peso mosca en UFC 277 en Dallas.

Sus dos presentaciones anteriores fueron en Anaheim y Arizona, donde peleó como si estuviera en casa, pero para el presidente de la promoción, Dana White, el de Tijuana es mucho más que una estrella solo para ese sector.

Chris Unger/Zuffa LLC «Brandon Moreno es uno de los peleadores más populares del UFC. Cuando hacemos firmas de autógrafos con Brandon Moreno tiene las filas más largas de todos nuestros peleadores, es una locura», declaró en entrevista con ESPN Deportes.

Desde que se coronó en UFC 263, ha sido una constante en las visitas a tras ciudades como Houston o Londres, donde la respuesta de los seguidores ha sido notable.

«En todas partes, todos aman a Brandon Moreno, siempre quise tener una estrella mexicana como él, los fans de todo el mundo lo aman», agregó.

Para White, esta racha, donde Yair Rodríguez, Moreno y el ecuatoriano Chito Vera estelarizan funciones en 3 de las últimas cinco semanas, tiene que ver con la apuesta que hicieron hace ocho años con el primer programa de desarrollo para Latinoamérica, donde los tres formaron parte.

«Cuando empezamos no había talento de México, el boxeo era muy dominante. Y ahora hemos tenido un campeón nacido en México, en Australia; la primera vez que fuimos solo teníamos a Elvis Sinosic, ahora tenemos múltiples campeones. Esos programas de desarrollo tenían que hacerse», agregó tras la ceremonia del pesaje de UFC 277.

El American Airlines Center es una de las arenas más grandes que visita el UFC y se espera otro lleno la noche del sábado para la revancha entre Julianna Peña y Amanda Nunes en la otra pelea de campeonato, que estelariza la cartelera.

«No habíamos venido, la energía es increíble. La historia del evento estelar es la mejor en el deporte de combate, las dos están en forma fenomenal, están listas y si las dos vienen a hacer lo que deben va a ser increíble», agregó.

UFC 277 se lleva a cabo este sábado con las preliminares a las 17:00 hrs del tiempo local y las estelares a las 21:00 hrs.

