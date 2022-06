Dança e Comédia em palco no Sol da Caparica

Entornointeligente.com /

Faltam 43 dias para a 7.ª edição d»O Sol da Caparica. O festival volta com cinco dias de festa em agosto no Parque Urbano da Costa da Caparica.

Relacionados festival. Sol da Caparica com novos nomes e uma roda gigante

sol da caparica. Sol da Caparica de volta e com um palco eletrónico

E uma das novidades que traz, de 11 a 15 de agosto, são 250 bailarinos nacionais e internacionais que vão ter um espaço no festival unicamente dedicado à dança. Nomes como Jazzy Dance Crew e os grupos convidados Dance Coolture, Dance Life Academy, Feel It Company, Kriss Kross Crew, Latin Attitude, Lil Malaikes, MGBoos, Star Fyah Crew e Soulja Fighters estão confirmados para o Palco Dança. Trazem consigo hip hop, popping, house e break dance.

Por este palco vai também passar o bailarino francês Salah Benlemqawanssa. Apelidado de Spider Salah, este participou na tour mundial do Cirque du Soleil, na produção Michael Jackson: The Imortal, e conta com inúmeras vitórias em programas e concursos de televisão. O Palco Dança vai ainda ter espaço para um concurso de talentos «O Palco é teu!», onde o público vai poder participar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Para além da música e da dança, O Sol da Caparica traz também a comédia para o festival. Em cada dia vão subir ao palco três comediantes, exceto no dia 14 de agosto. O dia 12 de agosto conta com Fernando Rocha, João Nuno Gonçalo e Miguel Neves. Diana Nogueira, Gilmário Vemba e João Pinto estão confirmados para dia 12 de agosto. No dia 13, vão estar presentes Hugo Sousa, Mangope e Vasco Elvas. No último dia do festival, 15 de agosto, sobe ao palco Aldo Lima, Chico Alves e Rui Xará.

Aos nomes do palco principal junta-se também Dillaz no penúltimo dia, 14 de agosto. O artista português traz com ele as suas rimas e alguns trocadilhos típicos das suas músicas.

Chico da Tina vai subir ao palco principal nesse mesmo dia. De Viana do Castelo para a Costa da Caparica, o cantor vai trazer o seu trap e subgénero do rap e hip-hop.

Pela primeira vez chega a Poesia Acústica ao Sol da Caparica no dia 14 de agosto. Um projeto de hip hop brasileiro do canal de YouTube Pineapple StormTv com mais de 2,7 mil milhões de visualizações e que junta diferentes rappers brasileiros em diferentes episódios.

Gil Semedo está confirmado para dia 15 de agosto, e traz o seu próprio estilo musical que chamou de «Caboswing» . O cantor cabo-verdiano vai celebra 30 anos de carreira em palco.

MC Don Juan é outra nova confirmação para o último dia do festival.

O funk brasileiro de Kevinho chega ao palco principal do Sol da Caparica. No dia 15, o artista vai pôr o público a dançar com as músicas Olha a Explosão, Eterna Sacanagem, O Bebê e Terramoto.

Mário Marta e Ricky Man são outras novas confirmações para o Palco Freenow para dia 13 e 12 de agosto respetivamente.

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com