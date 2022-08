Dan ultimátum al Gobierno para solucionar el conflicto de Adepcoca

Entornointeligente.com /

Los productores de coca de los Yungas de La Paz dieron ayer un ultimátum al Gobierno para que cierre el mercado ilegal de Villa El Carmen hasta las 16:00 de mañana, 18 de agosto; caso contrario, será responsable de todo lo que ocurra. La información fue difundida por el Comité de Autodefensa que conformó la Adepcoca orgánica, luego de la fallida convocatoria a diálogo del Ejecutivo. «Seguimos en pie de lucha. Se ha decidido un plazo tal cual ha hecho conocer el directorio del Comité de Autodefensa, el jueves a las 16:00 se va a emitir una convocatoria y toda la consecuencia la va a asumir el Gobierno por la falta de capacidad y falta de voluntad en solucionar», señaló el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Freddy Machicado.

Cierre de mercado El presidente del Comité de Autodefensa, César Apaza, adelantó que entre lo que queda del plazo, se enviarán notas al Ministro de Desarrollo Rural, Vicepresidente y Presidente, reiterando el pedido del cierre del mercado ilegal que fue avalado por los ministerios de Desarrollo Rural y de Gobierno y que es el último esfuerzo que se realiza. «Estamos pidiendo el cierre inmediato de ese supuesto mercado de Villa El Carmen; (…) de lo contrario, responsabilizamos al Gobierno y a su ministro de área por la inoperancia de no dar solución a nuestras demandas», dijo el dirigente Gabriel Amata. Sin embargo, en tanto se cumpla el plazo, las bases han determinado «vigilia permanente» en los alrededores de Adepcoca para evitar cualquier sorpresa. «Hemos sido engañados por el supuesto diálogo; vamos a luchar hasta lograr nuestro objetivo, no vamos a manejarnos solos, siempre vamos a conversar con ustedes, las bases», refirió Amata. A su vez, Rosalba Vargas, vicepresidenta del Comité de Autodefensa, advirtió que «si no hay respuesta a la autodefensa de parte del Gobierno, nosotros vamos a convocar a la prensa y a nuestros socios para que puedan organizarse para el día lunes».

Diálogo El Comité de Autodefensa dejó en claro que, para que se lleve adelante cualquier diálogo, el requisito fundamental es el cierre del mercado ilegal que maneja Arnold Alanes. Además, se adelantó que ahora el contacto con las autoridades ya no será con viceministros; tendrá que ser con altas autoridades. «El diálogo no se va a hacer con ningún viceministro; tiene que ser con el Vicepresidente, ministro o Presidente. Pero primero lo primero: el cierre de ese supuesto mercado», dijo Amata. Según el Comité de Autodefensa, en este periodo de tregua los productores cocaleros están de regreso a sus regiones, pero estarán a la espera de cualquier convocatoria para salir a la ciudad.

Buscan involucrar en «caso golpe» El diputado del MAS Gualberto Arispe manifestó que, si él estuviera al mando de la justicia, ya hubiera involucrado al presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Freddy Machicado, en las investigaciones del caso » golpe de Estado». No es la primera oportunidad en que el diputado Arispe, representante cocalero del Chapare, sugiere involucrar a Machicado en el presunto caso golpe I. «Yo, si estuviera al mando de la justicia, por supuesto que ya le hubiera involucrado en la investigación en el caso del golpe de Estado. Esperemos qué pasa en este tema», dijo Arispe, al señalar que las declaraciones de Machicado lo hacen «autor confeso» de los hechos de 2019.

