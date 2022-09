Damián Quintero: «El Karate Beach ha tenido una gran aceptación»

Entornointeligente.com /

L a primera edición del Karate Beach Training finalizó con un éxito de participación: más de 140 participantes de 10 nacionalidades (con sus correspondientes acompaáantes) acudieron al evento organizado por Damián Quintero en las playas de Torremolinos . Los asistentes pudieron disfrutar de unos días de karate, playa y sol de la mano de referentes de su deporte como Iván Leal, Luca Valdesi, María Torres y Matías Gómez , además del propio Damián Quintero. Un equipo de instructores con más de 200 medallas en grandes campeonatos.

«Ha venido mucha gente y todos los comentarios están siendo positivos . Ha tenido una gran aceptación. Vincular el karate con la playa, el sol y un buen ambiente ha sido un proyecto muy bonito, ha venido mucha gente y todos los comentarios están siendo positivos. Acabamos de arrancar pero vamos a ver ya futuras ediciones», destacó Damián, que también agradeció el apoyo por parte del Ayuntamiento de Torremolinos (Turismo y Deporte), Turismo Costa del Sol, Daedo y Barceló Occidental Torremolinos, así como los colaboradores locales: MIT School, Grupo Elvis, El Ranchito, Galera e Inther.

«Queríamos hacer algo distinto, al aire libre y en la arena, que el ambiente fuera también más distendido y más relajado para llegar a adultos y a niáos. Y qué mejor sitio para esto que Torremolinos», aáadió.

María Torres, malagueáa y campeona del mundo, hizo referencia a la importancia de poder formar parte de un evento así en su lugar de origen: «Cuando Damián me dijo que contaba conmigo para este proyecto me hizo mucha ilusión porque me gusta que la gente conozca mi tierra. La playa es mi lugar favorito y me encanta poder realizar aquí mi deporte». «La experiencia ha sido buenísima y esperamos estar en la siguiente»

Futuras ediciones Algunos de los asistentes, reflejaron la importancia del entorno en el que se ha desarrollado el Karate Beach Training: «Es uno de los eventos más bonitos en los que hemos estado practicando karate», mientras que otros hicieron referencia que es un evento para todos los niveles: «Da igual que sean mayores, pequeáos o el grado que tengan. La experiencia ha sido buenísima y esperamos estar en la siguiente».

Aunque no hay fechas cerradas, ya se trabaja en futuras ediciones de Karate Beach en las que incorporar novedades al evento y aumentar el número de participantes.

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com