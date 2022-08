Damián Díaz obtendrá licencia de entrenador en Ecuador

Entornointeligente.com /

El histórico jugador de Barcelona SC y número 10 de los canarios, Damián ‘Kitu’ Díaz , tendrá licencia de entrenador de fútbol en septiembre de 2022.

Díaz que ya cuenta con una escuela de fútbol en el país, quiere seguir vinculado al fútbol una vez que culmine su carrera como jugador, por lo cual ser director técnico es una opción.

«Me enteré de la licencia de entrenador por Segundo Alejandro Castillo que estaba haciendo el curso. Me metí a hacerlo y ahora el 12 de septiembre tenemos que ir a recibir la licencia», explico el argentino nacionalizado ecuatoriano este marte 23 de agosto, en rueda de prensa.

La duración del curso que sigue el futbolista es de 300 horas y le servirá para acceder a la Licencia Nacional B y A, que le permitirá dirigir en las máximas categorías del fútbol ecuatoriano.

«La licencia es para tenerla porque todavía no he decidido la fecha de mi retiro […]. Es para cuando decida elegir por algo que me satisfaga y que me haga sentir importante dentro del fútbol, que es lo que no quiero dejar», agregó.

El curso es impartido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol ( FEF ), con el apoyo del Instituto Superior Tecnológico Quito ( ISTFQ ). Está diseñado para que lo realicen exjugadores y futbolistas con trayectoria.

«Todavía no quiero pensar en mi retiro. Obviamente que no soy tonto, sé que no me queda mucho tiempo para seguir jugando, pero no me quiero apurar a decidir, quiero ir paso a paso y disfrutar de lo que estoy haciendo ahora: jugar, que es lo que más a mí me gusta», indicó.

​

Lenín Masapanta instructor FEF, durante el curso de entrenadores visitó a Damían Díaz en la academia Academia Kitu Díaz . Foto: Cortesía.

A parte del ‘Kitu’ Díaz, más de 100 exjugadores y futbolistas en activo participan en el curso, el cual deberá terminar los trabajos en cancha los últimos de agosto.

Entre los participantes se encuentran Antonio Valencia , Edison Méndez, Segundo Castillo, Agustín Delgado, Jacinto Espinoza, Carlos Tenorio, Gabriel Achiller, Patricio Urrutia, Iván Hurtado, Patricio Hurtado, Luis Fernando Saritama y Wendy Villón .

Los integrantes recibirán su Licencia el lunes 12 de septiembre, a las 19:00, en las instalaciones del ISTFQ.

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com