Damián Díaz: ‘es una de mis últimas etapas’

Damián Díaz es uno de los jugadores con más temporadas en el Barcelona en el actual plantel y un referente dentro y fuera de la cancha.

Con los amarillos debutó a mediados de 2011 y se mantuvo hasta mediados de 2013 cuando se marchó al Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos. En el 2016 retorno a Barcelona y desde ahí se mantiene en la institución.

Los títulos nacionales de 2012, 2016 y 2020 tienen sus sello y es uno de los responsables directos que el ‘Ídolo del Astillero’ mantenga la supremacía nacional de coronas con 16, dos más que Emelec, su más inmediato perseguidor.

Este 23 de agosto de 2022 compareció ante los medios de comunicación en un rueda de prensa presencial y virtual previo al choque trascendental contra Liga de Quito, a jugarse el próximo domingo 28 de agosto en el Estadio Monumental de Guayaquil desde las 19:00.

Comentó que junto al resto del plantel trabajan para ganar el partido ante los albos y meterse cada vez más cerca de la zona del liderato. Previo a ello, destacó el «cariño de la gente» mostrado en el partido ante Orense, en un Estadio 9 de Mayo que lució lleno de seguidores toreros.

«Estoy tranquilo y disfrutando mucho, sé que es una de mis últimas etapas en el club , la quiero disfrutar y pasar bien más allá que me toque o no jugar. Quiero dejar mi nombre bien en alto a pesar de los errores que cometí, como todo el mundo, dentro de la cancha», mencionó el argentino-ecuatoriano.

Sobre las noticias que se generan a su alrededor, a las que calificó como «rumores e inventos», recalcó que siempre estuvo a «disposición» del plantel y cuerpo técnico a pesar de no ser tomado en cuenta en el 11 abridor.

«No me dejo llevar por lo que pueda pasar afuera (…) Lo que puedan llegar a escribir o decir (la prensa) no me afecta. No traten de desestabilizar porque a mi no me molesta. Sé lo que hago y lo que tengo a mi alrededor», recalcó.

Sobre el partido contra Liga de Quito, al que calificó como un «duro rival», advirtió que lo deben enfrentar con «toda la responsabilidad del caso» para evitar alguna sorpresa. «Lo respetamos, pero nosotros estamos en casa y tenemos que ganar para meter más presión a los de arriba», dijo.

Destacó el trabajo de Luis Zubeldía, entrenador de los blancos, quien lo trajo al país en el 2011.

