Damián Díaz elogió a Luis Zubeldía

Entornointeligente.com /

El argentino nacionalizado ecuatoriano, Damián Díaz , se deshizo de elogios para el actual entrenador de Liga de Quito, Luis Zubeldía . El 10 de Barcelona recordó cuando coincidieron en los canarios.

El ‘Príncipe’ como se lo conoce a Zubeldía fue el encargado de traer al Ecuador al ‘Kitu’ Díaz. El estratega lo fichó para Barcelona SC en 2011.

«Para mi Luis es uno de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera. Yo lo he tenido en el día a día, sé lo que puede aportar y a mí me enseñó muchísimo», expresó Díaz en rueda de prensa el martes 23 de agosto.

Díaz llegó al ‘Ídolo’ en julio de 2011 y fue el Zubeldía quien lo hizo debutar en el fútbol ecuatoriano. El estratega dirigió en 29 partidos al ‘Kitu’.

Según las cifras del estadígrafo Aurelio Dávila, durante ese lapso Barcelona logró 15 triunfos, ocho empates y seis derrotas. Además, el ‘Kitu’ marcó seis goles y repartió ocho asistencias .

«Él me dio la posibilidad de hacer mi vida acá en Barcelona y eso le voy a agradecer de por vida «, añadió.

Con la camiseta de los canarios, Díaz ha disputado más de 300 partidos y ha convertido 75 goles. «Para mí es una gran persona y un gran entrenador», finalizó.

Será la primera vez que Damián Díaz se enfrente a Luis Zubeldía en el campeonato nacional, ya que cuando el ‘Príncipe’ dirigió a Liga entre 2014 y 2015, el ‘Kitu’ jugó en Emiratos Árabes Unidos.

El partido se jugará el domingo 28 de agosto en el estadio Monumental de Guayaquil, que solo contará con acceso a la hinchada local. El cotejo tiene programado arrancar a las 19:00 horas.

​

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com