Dallas Keuchel vuelve a Grandes Ligas con Texas

Los Rangers anunciaron que Dallas Keuchel volverá a las Grandes Ligas, una vez más. Texas colocó al zurdo Cole Ragans en la lista de lesionados de 15 días, retroactivo al 23 de agosto, debido a una distensión en la pantorrilla izquierda. Los Rangers ya tienen una vacante en la lista de 40 hombres, por lo que no será necesaria ninguna transacción adicional para seleccionar formalmente el contrato de Keuchel. Es un regreso a las grandes ligas para el ganador del premio AL Cy Young 2015, quien estará en su tercer equipo de la temporada 2022. Keuchel abrió el año con los Medias Blancas, pero fue cortado en mayo después de registrar una efectividad de 7.88 en ocho aperturas. El zurdo veterano firmó un contrato de ligas menores con los Diamondbacks y regresó a las mayores. Sin embargo, fue marcado por 22 carreras (20 limpias) en 18 2/3 entradas y Arizona también lo dejó ir. Texas lanzó los dados sobre Keuchel el mes pasado, firmándolo con un pacto de ligas menores. Pasó las últimas semanas en Triple-A Round Rock, participando 23 1/3 entradas en cuatro salidas (poco menos de seis entradas por apertura) con una excelente efectividad de 2.31. Keuchel ha caminado un elevado 12,1% de los bateadores enfrentados allí, pero ha inducido roletazos a un ritmo enorme del 64,9%. Eso está más en línea con los números de rodados que acumuló en su apogeo con los Astros, rivales de la división, que la tasa de 50% (una marca sólida pero no de élite) que registró con Chicago y Arizona este año. Keuchel agrega una opción de veterano con un largo historial de éxitos profesionales a la rotación de Texas para la recta final. Los Rangers solo le pagarán la porción prorrateada del mínimo de la liga de $700,000 por el tiempo que pase en las mayores, mientras que los Medias Blancas están comprometidos por su salario de $18 millones este año (más una compra de $1,5 millones en una opción de 2023 en su contrato original con Chicago). El lanzador de 34 años regresará al mercado de agentes libres esta temporada baja, y una buena actuación durante el último mes de la temporada podría ayudarlo en sus esfuerzos por encontrar un contrato de Grandes Ligas durante el invierno. Ragans fue convocado para su debut en las Grandes Ligas a principios de este mes. El ex seleccionador de primera ronda ha hecho cuatro aperturas, permitiendo diez carreras (nueve limpias) en 18 1/3 entradas.

