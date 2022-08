Daddy Yankee recibirá la distinción «leyenda» en los Hispanic Heritage Award, uno de los mayores premios para latinos en EE.UU.

Entornointeligente.com /

(CNN Español) – Daddy Yankee no solo es «Legendaddy» en su nuevo disco, también tendrá una distinción de «leyenda» dentro de la comunidad hispana en Estados Unidos.

La Fundación de la Herencia Hispana, la Hispanic Heritage Foundation en inglés, anunció este jueves que el ícono del reguetón recibirá la condecoración de leyenda en los premios Hispanic Heritage Award de 2022.

Según la fundación, el premio es una de las distinciones más importantes otorgadas a latinos en Estados Unidos y es parte de un programa creado por la Casa Blanca para celebrar los aportes de los hispanos en el país.

Daddy Yankee, nivel leyenda La organización dijo que para ellos Daddy Yankee es una leyenda por ser un pionero en un género musical que ha conquistado al mundo, así como el servicio que ha prestado a su natal Puerto Rico a través de su fundación, Daddy’s House.

«La Fundación de la Herencia Hispana está encantada de honrar a Daddy Yankee con el Premio Leyenda, que es tan merecido por ser pionero en una forma de música que ha impactado al mundo. También estamos honrando su servicio a nuestra comunidad a través de su trabajo con su fundación Daddy’s House y trabajando con organizaciones que apoyan a los necesitados en Puerto Rico y más allá», dijo José Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo de la fundación.

publicidad Daddy Yankee es uno de los pioneros del reguetón. En 1995 sacó su álbum debut, «No Mercy», pero no fue sino hasta 2004 que con «Barrio Fino» conquistó al mundo. De este disco se desprende éxitos como «Gasolina» y «Lo que pasó, pasó», dos canciones que pasaron a ser emblemáticas del reguetón boricua y mundial.

«Como creador de cultura, revolucionario, agente de cambio e innovador, Daddy Yankee ha inspirado, impactado e influenciado constantemente a generaciones de creadores. Ícono indiscutible, sigue siendo uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos, trayendo por primera vez el reguetón a todo el mundo. La música y la cultura latina no se verían, sonarían ni sentirían igual sin él», agregó Tijerino.

La ceremonia de premios se transmitirá el 30 de septiembre a través del canal estadounidense PBS.

Otros latinos leyenda dentro de Estados Unidos Daddy Yankee se une a una lista de artistas latinos que ya son legendarios por su huella en la cultura del país. En sus más de tres décadas, la fundación ha otorgado el premio de leyenda a personalidades como:

Rita Moreno Celia Cruz Tito Puente Gloria Estefan Sonia Sotomayor, jueza de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos Martin Sheen Ricky Martin Rubén Blades Fania All-Stars José Feliciano Los Tigres del Norte Anthony Quinn Juanes Diego Luna Juan Luis Guerra Carlos Santana Linda Ronstadt Bad Bunny Ivy Queen Zoe Saldana, Residente Selena Gomez, entre otros. (Crédito: JC Olivera/Getty Images)

«Legendaddy», el adiós de Daddy Yankee Daddy Yankee anunció en marzo su retiro de la música . Lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales en el que explica por qué decide apagar el micrófono tras más de tres décadas en la industria.

«Esta carrera que ha sido un maratón al fin ve la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo», dijo Yankee.

Como despedida lanzó el disco «Legendaddy» , con el que encabeza la lista de álbumes latinos del año de la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos, la RIAA por sus siglas en inglés.

Según dijo la RIAA en julio, la producción «Legendaddy» supera las mil millones de reproducciones en las plataformas de streaming y fue el primer disco certificado multiplatino del año por la asociación.

#LEGENDADDY is Platino-certified AND the only Platino album released & certified in 2022 so far! 💿 🥂 Congrats @daddy_yankee � @Cartelrecordsdy @RepublicRecords pic.twitter.com/F26CU2QjzB

— RIAA (@RIAA) June 10, 2022

