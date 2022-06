Día sin IVA: recomendaciones para evitar engaños y estafas durante la jornada en Cali

Entornointeligente.com /

La Policía Metropolitana Santiago de Cali implementará dispositivos especiales con los uniformados para prevenir el incremento de los delitos informáticos, engaños y estafas, para garantizar la seguridad ciudadana.

Pare esto, la Policía acompañara a la comunidad especialmente en 14 centros comerciales, grandes superficies y sectores de comercio en las comunas, garantizando el normal desarrollo de la jornada.

De igual forma, teniendo en cuenta el incremento de las transacciones virtuales, un equipo de investigadores peritos en delitos informáticos, realizará un trabajo de verificación para identificar cadenas falsas, engaños y estafas, entre otras conductas que afectan la tranquilidad de los compradores.

Aquí, algunas de las recomendaciones para evitar engaños de delincuentes durante la jornada del día sin IVA:

No entregue o publique información en redes sociales, no comparta sus claves, contraseñas o datos financieros y verifique la seguridad de las páginas que visita para realizar sus transacciones. Confirme la información en páginas oficiales, para no realizar compras en sitios que no estén certificados. No entregue claves de las tarjetas o códigos de seguridad, utilice plataformas de pagos seguros y desconfíe de los precios extremadamente bajos o de ofertas donde no se especifique el contacto del vendedor o el portal para realizar reclamos. Observe si la cuenta de la red social u oferta del producto desde la que se ha realizado la publicación es reciente, si otros usuarios de la red social han realizado comentarios negativos frente a su autenticidad, verifique si la información presenta incoherencias en su contenido e imágenes de referencia. Tener en cuenta la duplicidad en páginas falsas, donde se generan plataformas o páginas con las mismas características como un tipo de ‘gemeleo’ a la original.

La Policía informa que los cibercriminales dedicados al hurto en medios informáticos, violación de datos personales, suplantación de páginas web y transferencia no consentida de activos, entre otros delitos, podrían incurrir en penas entre 3 a 12 años.

