Entornointeligente.com /

E l Brentford encontró en enero en Christian Eriksen la conexión perfecta entre su media y su ataque. Las ‘bees’ se salvaron con holgura… pero perdieron al faro danés, que emigró a Old Trafford. Un vacío que ocupó un ‘box to box’ que ya tenían en casa. «Hacía tiempo que no marcaba. Fue emocionante», recalcó Josh Da Silva (Ilford, Inglaterra, Reino Unido, 1998) tras anotar en los últimos minutos el empate (2-2) en Leicester con el que el Brentford abrió la Premier.

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com