Da pressão social à violência obstétrica: A grávida é de todos mostra o outro lado da gravidez

Uma mulher pertence a ela própria, mas uma mulher grávida parece pertencer a todos. Esta é a conclusão de um livro e de uma exposição de ilustração sobre grávidas e gravidezes da motion designer Gabriela Araújo , que vão ser apresentados no sábado, 3 de Setembro, na Padaria Águas Furtadas , no Porto.

A ansiedade com que viveu a gravidez, sem saber muito bem como lidar com o peso que a sociedade coloca nas grávidas, fez nascer um pequeno livro ilustrado e uma exposição como forma de «lidar com tudo isto dos mitos, dos comentários inofensivos, da invasão do espaço pessoal». É também uma forma de «questionar porque é que existe uma só narrativa, quando as grávidas podem ter experiências completamente diferentes», conta a ilustradora, em conversa com o P3.

O livro segue a história de Catarina, uma personagem fictícia, que vive o que a sociedade espera das grávidas, «de que estar grávida é bom e traz imensa felicidade, sendo uma altura espectacular na vida da mulher». Mas as ilustrações que acompanham a história dizem o contrário. Com esta dualidade, Gabriela quer mostrar que «Catarina pode ser dela, mas a grávida é de todos».

Patente até 7 de Outubro, a exposição, para além de exibir ilustrações sobre o aspecto social da gravidez, procura ainda informar as grávidas dos problemas que podem existir durante a gestação e o parto. A motion designer conta que A grávida é de todos apresenta «45 testemunhos de histórias de gravidezes, em que grande parte é sobre violência obstétrica «, dados sobre «os direitos legais das grávidas» e informação sobre «como é que se pode denunciar violência obstétrica».

A Galeria Padaria Águas Furtadas abre as portas para receber esta exposição que para Gabriela era o » que gostava de saber » quando estava grávida: «[Estes trabalhos são] Aquilo que eu gostaria de ter tido acesso, porque isto acontece muito mais do que as pessoas julgam.»

O evento de lançamento e inauguração vai ainda contar com a presença da advogada Mia Negrão, que irá expor algumas informações sobre direitos legais, e o Observatório da Violência Obstétrica em Portugal . Parte dos lucros da venda do livro e das ilustrações será revertida para esta associação.

