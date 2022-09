Entornointeligente.com /

Da oggi la bolletta dell’elettricità in Spagna aumenta del 26%, con un costo di 242,29 euro per megawattora (MWh), dopo i risultati dell’asta nel mercato delle materie prime e l’adeguamento da pagare dopo il gas cap per compensare gli impianti che utilizzano il gas.

Tuttavia, secondo i dati del gestore del mercato elettrico OMIE e del Mercato Iberico del Gas (Mibgas), il prezzo dell’energia elettrica pagato dai consumatori con tariffa regolamentata, sarà di circa 54 euro inferiore ai 296,13 euro che si sarebbe pagato se non fosse stato applicato il tetto sul prezzo del gas per la produzione di elettricità.

