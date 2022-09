Día Mundial del Turismo: conoce 10 notables atractivos que enorgullecen a los peruanos

Entornointeligente.com /

A continuación, conoce diez atractivos turísticos que enorgullecen a los peruanos: Machu Picchu La ciudadela construida en piedra es una de las obras maestras de la arquitectura inca, de gran importancia científica y cultural. Se localiza al noreste de la ciudad del Cusco, a 112.5 kilómetros de distancia por la línea férrea y a una altura de 2,340 metros sobre el nivel del mar. Dada a conocer al mundo por Hiram Bingham en 1911, Machu Picchu recibía hasta antes de la pandemia de covid-19 más de 4,000 turistas al día, en su mayoría extranjeros. En 2019 las visitas superaron el millón y medio de turistas. En 2011 obtuvo la Jerarquía 4 otorgada por el Mincetur. Machu Picchu se ha convertido en uno de los destinos turísticos más importantes del planeta y el principal destino del Perú. Con un área de 32,592 hectáreas, esta edificación fue declarada, por Decreto Supremo 001-81-AA del 8 de enero de 1981, como Santuario Histórico . El 9 de diciembre de 1983, Machu Picchu fue declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. En tanto, el 7 de julio de 2007 se consagró como una de las siete nuevas maravillas del mundo , por New 7 wonders, durante la sétima sesión realizada en la ciudad de Florencia, Italia. Machu Picchu fue elegida como el mejor atractivo turístico de Sudamérica 2022 , por los premios World Travel Awards . Este importante reconocimiento lo logra por quinto año consecutivo, las ganó en esta categoría en las ediciones 2018, 2019, 2020 y 2021. El año pasado Machu Picchu obtuvo también la distinción Atracción turística líder en el mundo 2021 en la edición global de los World Travel Awards, premios conocidos como los «Óscar del turismo» mundial. Actualmente, el aforo permitido es de 4,044 visitantes por día para no afectar la integridad de la ciudadela inca y mantener el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad otorgado por la Unesco. Lea también: Reconocen a Machu Picchu como el mejor atractivo turístico de Sudamérica 2022 Líneas de Nasca El comité evaluador del Mincetur concedió en 2011 la Jerarquía 4 a las Líneas y Geoglifos de Nasca y Pampas de Jumaná, localizadas entre los kilómetros 419 y 465 de la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Nasca, departamento de Ica. Los geoglifos son detallados dibujos y líneas con formas geométricas y zoomorfas que se extienden en un área que comprende 50 kilómetros de longitud y 15 kilómetros de ancho. Las líneas y geoglifos de Nasca , junto a las Pampas de Jumaná, fueron incluidas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, el 17 de diciembre de 1994 , durante la décimo octava sesión realizada en Phuket, Tailandia. Las Líneas y geoglifos de Nasca forman un único y sobresaliente logro artístico que no tiene rivales en sus dimensiones y diversidad en cualquier parte del mundo. Aportan un testimonio excepcional de la cultura Nasca y las creencias de su población. Río Amazonas El río Amazonas, el más caudaloso del mundo y reconocido como maravilla natural del mundo en el 2012. Desde esa fecha miles de turistas visitaban Iquitos, que es el punto de partida hacia el río Amazonas. Los viajeros disfrutaban de la belleza paisajística y aventuras que ofrece la Amazonía peruana. El río Amazonas tiene una extensión de 6,742 kilómetros y cubre los territorios de Perú, Colombia y Brasil. La zona posee una biodiversidad impresionante e inigualable. El distintivo otorgado al río Amazonas fue resultado de una evaluación hecha por el Mincetur, en conjunto con instituciones como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y turismo (Apavit). Lago Titicaca El Titicaca no solo es el lago navegable más alto del mundo , está también vinculado a las culturas quechua y aimara y es protagonista de muchas historias y leyendas. El lago, de 8,462 kilómetros cuadrados, es la principal fuente de recursos de la Reserva Nacional del Titicaca y alberga una variada biodiversidad. Está rodeado por una tupida vegetación donde abunda la totora, está habitado por diversas islas donde destacan Taquile, Amantani y las islas flotantes de Los Uros . La Unesco considera al lago Titicaca como el lago de agua dulce con mayor altitud del mundo y el más extenso de Sudamérica. La Jerarquía 4 fue entregada, específicamente a la Reserva Nacional del Titicaca , que cuenta con una extensión de 36,180.00 hectáreas. Se ubica en las aguas continentales del Lago Titicaca, a una altitud promedio de 3,810 metros sobre el nivel del mar. Su presencia busca conservar la flora y fauna silvestre del lago Titicaca, apoyar al desarrollo socioeconómico de la región y mantener las tradiciones culturales que habitan las inmediaciones del lago. Al interior del área natural protegida se encuentran las áreas de uso ancestrales de 16 comunidades circunlacustres al lago Titicaca, con presencia de islas flotantes turísticas pertenecientes a las comunidades de Los Uros, Chulluni y Chimú . También, la comunidad San Pedro de Ccapi-Uros Titino , quienes viven en islas flotantes y dedican parte de su tiempo a la actividad turística. Valle del Colca El Valle del Colca forma parte del Geoparque Colca y Volcanes de Andagua, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco). Además, es considerado el primer Geoparque del Perú y el tercero de Sudamérica, al formar parte de la Red Internacional de Geoparques Mundiales. Es importante mencionar que también alberga uno de los cañones más profundos del mundo. Se le considera, también, la tierra del Wititi , danza tradicional declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad . El Valle del Colca se caracteriza por albergar un sinnúmero de andenes, edificados en su mayor parte por los Collaguas y Cabanas , quienes transformaron el paisaje natural de laderas inclinadas en un mosaico de escalinatas gigantescas, entre los 3,000 hasta los 4,000 metros sobre el nivel del mar. Callejón de Huaylas Ubicado en los Andes centrales peruanos, constituye uno de los lugares más impactantes del planeta, no solo porque configuran una gran cadena de montañas nevadas dueñas de una impresionante altura que invitan a contemplar su majestuosa belleza haciendo caminata o intentar coronar sus cumbres si se practica el montañismo. Dentro de esta vastedad montañosa la publicación internacional resalta a la ciudad de Huaraz , considerada como la Capital del Trekking del Perú , dado que concita una creciente presencia de visitantes interesados en cubrir rutas de gran extensión para contemplar la bucólica belleza de los valles interandinos con su singular flora y fauna, lagunas de color turquesa y colosales picos nevados. Una de las rutas más populares es la de Santa Cruz, de 45 kilómetros de longitud y que permite ascender en su punto más alto a 4,750 metros sobre el nivel del mar. En este periplo de inolvidable experiencia turística destaca el ascenso a la laguna Churup , conocida como la «Laguna de siete colores» , localizada a más de 4,000 metros de altitud y a pocos kilómetros de la ciudad de Huaraz . Ayacucho Ayacucho es naturaleza, historia y fiesta. Nos invita a recorrer sus calles, casonas e iglesias coloniales como la basílica catedral y el templo de Santo Domingo. Asimismo, disfrutar de sus fiestas llenas de color y sincretismo religioso; así como conocer la destreza de sus artesanos herederos de una tradición cultural ancestral enriquecida con el paso tiempo. Requisito para visitar esta hermosa región es dejar que sus paisajes de desbordada naturaleza viva invadan nuestros sentidos. Y también conocer escenarios de capital importancia histórica como la Pampa de Quinua, donde tuvo lugar la célebre y victoriosa batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, que selló la independencia del Perú y de Sudamérica. Cusco Resulta difícil explicar la majestuosidad que representa el Cusco. Esta región reúne historia ancestral, modernidad y aventura con una mística que envuelve desde la Plaza de Armas cusqueña, pasando por monumentos emblemáticos como Sacsayhuamán y Coricancha, hasta lugares más alejados como Tambomachay. Llenarse de energía en Moray, descubrir la impresionante arquitectura de Ollantaytambo y Písac , y sentirse un poco más cerca del cielo en la ciudadela inca de Machu Picchu , el principal atractivo turístico del Perú y una de las nuevas maravillas mundiales, son algunas de las sensaciones inevitables al visitar el «ombligo del mundo». Ica A solo unas horas de Lima se encuentra la mezcla perfecta de aventura y relajación. Ica es más que un ubérrimo valle productor de pisco, el destilado de bandera del Perú. Alberga también paradisiacas playas, un desierto de inigualables dunas y de un oasis de ensueño como la Huacachina , las enigmáticas Líneas de Nasca y una gastronomía sin parangón. Oportunidad para visitar la Ruta de los Lagares con visita a viñedos, degustación de piscos y vinos, realizar un recorrido marítimo a las islas Ballestas, visitar los acueductos de Cantalloc, el complejo arqueológico Paredones, el Museo Maria Reiche, entre otros singulares atractivos. Madre de Dios Madre de Dios es la mejor representación del mítico edén, donde priman áreas protegidas con bosques infinitos, ríos sinuosos y abundante vida silvestre. Es por ello reserva de flora y fauna únicos en el planeta, así como refugio de especies en peligro de extinción como el lobo de río y el ciervo de los pantanos en áreas protegidas como la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional del Manu. Deslumbrarse con el lago Sandoval , caminar por la selva de día y de noche con guía turístico, visitar la isla de los monos, práctica de káyac y canopy, observar la collpa de guacamayos, son algunas de las actividades que se pueden ejecutar en esta aventura a esta hermosa región, la más austral de la selva peruana. Tacna Tacna es una región singular: desiertos y valles fértiles conviven para crear paisajes únicos. El clima cálido de las mañanas permite disfrutar de sus playas con oleajes tranquilos, mientras que sus baños termales y lagunas serán los lugares perfectos para asegurar una adecuada relajación. En el ámbito gastronómico es inevitable degustar el «picante a la tacneña» y sus vinos y piscos de exportación producidos en bodegas de obligatoria visita y que se abastecen de un estupendo valle acariciado por el sol y el viento. Apreciar el Arco Parabólico con las imágenes de los héroes Miguel Grau y Francisco Bolognesi, la fuente ornamental, la Catedral, la Mezquita Musulmana, el Parque de la locomotora, el Jardín Botánico, así como los distritos de Pocollay, Calana y Pachia; degustación de piscos y vinos en bodegas artesanales de vinos; el complejo arqueológico de Miculla y el puente colgante, son solo una muestra del extraordinario patrimonio de la Ciudad Heroica. Lambayeque Emblemática región del norte peruano, cuyo mágico encanto nos traslada en el tiempo para comprobar la formidable herencia cultural de grandes civilizaciones ancestrales como Mochica y Sicán , así como la belleza de su capital Chiclayo y otras urbes provinciales y distritales. Sus formidables museos, apacibles playas, alegres danzas y notable música, sumados a su deliciosa gastronomía convierten a este maravilloso destino en una joya turística del norte peruano. Gastronomía La gastronomía peruana es notable en riqueza y diversidad cultural regional. Es fruto de una gran herencia ancestral expresada en alimentos oriundos y técnicas de preparación milenarias que tuvieron un encuentro enriquecedor con la culinaria europea, africana y asiática que aportaron insumos y técnicas de cocina que dieron origen a irresistibles potajes que conquistan paladares en el mundo. Publicado: 15/9/2022

