Día Mundial del Rock: ¿Por qué se conmemora cada 13 de julio?

A mediados de los 80, las comunidades situadas en el norte árido de África vivían una situación de hambruna atroz, siendo Etiopía y Somalia los países más perjudicados. Casi un millón de personas perdieron la vida solo en Etiopía entre los años 1984 y 1985.

Ante esta situación, el actor y músico Bob Geldof quiso trabajar para crear un plan de ayuda a esta región del mundo, fundó la organización «Band Aid Trust» y empezó a darle forma a esta idea, que terminó llamándose Live Aid (traducido en español, Ayuda en Vivo ). La causa consiguió la participación de artistas muy reconocidos.

image.png El macroconcierto se desarrolló el 13 de julio de 1985 durante 16 horas en simultáneamente entre Londres y Filadelfia, siendo retransmitido en más de 72 países y convirtiéndose en uno de los eventos más seguidos de la historia.

Gracias a los artistas que tocaron y a los espectadores se consiguió recaudar 100 millones de dólares , que fueron destinados al fondo de ayuda a las víctimas de la hambruna del África.

¿Cuál es el origen del Día Internacional del Rock? La elección de esta fecha fue para conmemorar el mega concierto benéfico Live Aid que fue llevado a cabo de forma simultánea en Londres, Filadelfia, Sídney y Moscú en el año 1985 y en el que participaron las bandas de rock más grandes y emblemáticas del momento : Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen , Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney , Eric Clapton y Phil Collins , entre otros.

Lo que le dio origen al recital benéfico sin precedentes hasta entonces fue la gran sequía que, entre 1983 y 1985, sacudió el norte de Etiopía, lo que se denominó en ese entonces «el infierno de la tierra» que desembocó en la muerte masiva de la población por la falta de alimentos y la poca agua que había.

image.png La cadena de televisión BBC mostró al mundo lo que ocurría y esto impulsó al músico y actor Bob Geldof a viajar para conocer lo que estaba pasando en África y posteriormente a crear la fundación Band Aid Trust , encargada de manejar y distribuir toda la ayuda que se lograra recaudar.

Para lograr la atención del mundo, Geldof y su amigo Midge Ure, cofundador de la fundación y cantante de Ultravox, lograron comunicarse con la mayoría de los grandes y reconocidos artistas europeos de la época que, sin problema en participar, se hicieron presentes de manera voluntaria, formando Band Aid , la cual, grabó en 1984 Do They Know It’s Christmas? , canción de gran éxito mundial interpretada por artistas como Jody Watley, Kool & the Gang, Bananarama, Heaven 17, Duran Duran, Culture Club, Big Country, entre muchos otros.

En Estados Unidos se dio un movimiento paralelo con la grabación de We Are the World en 1985 por las estrellas del momento. Ambas canciones fueron los grandes himnos de Live Aid.

¿Qué artistas y bandas participaron del Live Aid? Albert Collins Alison Moyet Ashford & Simpson B.B King Billy Joel Billy Ocean Black Sabbath image.png Bo Diddley Bob Dylan Bob Geldof Boy George Bryan Adams Bryan Ferry Cliff Richard Crosby, Stills & Nash David Bowie image.png David Gilmour Dire Straits Duran Duran Elton John Elvis Costello Eric Clapton George Thorogood & The Destroyers Hall & Oates Howard Jones Huey Lewis & The News INXS Joan Baez Judas Priest Keith Richards Kenny Loggins Kool & the Gang Kris Kristofferson Led Zeppelin Lionel Richie Madonna Mick Jagger Mick Jagger & Tina Turner – State Of Shock (MTV – Live Aid 7/13/1985) Neil Young Nik Kershaw Nile Rodgers Ozzy Osbourne Patti Labelle Paul McCartney Paul Simon Paul Young Phil Collins Queen Reo Speedwagon Ron Wood Run DMC Sade Santana Simple Minds Spandau Ballet Steve Stevens Stevie Wonder Sting Tears for Fears Teddy Pendergrass The Beach Boys The Boomtown Rats The Cars The Hooters The Power Station The Pretenders The Style Council The Temptations The Who Thompson Twins Tina Turner Tom Petty & The Heartbreakers U2 U2 – Bad (Live Aid 1985) Ultravox Waylon Jennings Wham! El espectáculo de Londres comenzó a mediodía con Status Quo cantando «Rockin’ All Over the World» de John Fogerty, y concluyó 10 horas después con Paul McCartney interpretando «Let It Be», seguido de todo el mundo cantando «Do They Know It’s Christmas?». Por el camino, actuaron Elvis Costello, Sting, U2, Howard Jones, Paul Young, Phil Collins y Dire Straits .

Los Who incluso se reunieron para el evento , pero su actuación de cuatro canciones estuvo plagada de problemas técnicos. Y también Queen , que ofreció uno de los mejores momentos del día y de su Historia.

image.png

