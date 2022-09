Día Mundial del Alzheimer: ¿Qué debemos saber sobre esta enfermedad?

Entornointeligente.com /

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de los 50 millones de personas con compromiso cognitivo en todo el mundo, el 60 o 70 % padece de alzheimer. Pero ¿qué debemos saber sobre esta enfermedad?, Sheila Castro Suárez, médico neuróloga del Centro de Investigación en Demencia y Enfermedades Desmielinizantes del Sistema Nervioso del Instituto Nacional Ciencias Neurológicas (INCN), señala que si bien a la fecha no existe fármaco eficaz que modifique el curso de esta enfermedad, sí podría prevenirse o retrasarse. Por lo tanto, es importante trabajar en aquellos factores modificables que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores. Puedes leer: Qué alimentos deben consumir los pacientes con parkinson para fortalecer su salud Castro Suárez indica que, al ser una enfermedad degenerativa del cerebro, puede producir principalmente pérdida de la capacidad para recordar, aprender, razonar, nombrar objetos y con el transcurrir de los años crear dependencia. Además, pueden presentarse otros síntomas como tristeza persistente, falta de interés por realizar actividades, irritabilidad, agitación, dificultades para dormir, ideas delirantes (creer que alguien le quiere robar sus pertenecías, que le quiere hacer daño, que los observan o que desean ir a su casa a pesar de estar en ella, etc.), alucinaciones, entre otros. Causas y diagnóstico La doctora Sheila Castro comenta que esta enfermedad se produce por la acumulación anormal de dos proteínas en el cerebro, una es conocida como amiloide y la otra como proteína Tau . Sin embargo, la razón de esta acumulación es desconocida, pero sí se sabe que empiezan a acumularse muchos años antes de que las personas presenten los primeros síntomas. «Para el diagnóstico de la enfermedad es importante tratar de identificar el primer síntoma, así como seguir la progresión de los otros síntomas. Para ello, se debe contar en lo posible con un informante confiable. Será necesario además solicitar exámenes de laboratorio y neuroimágenes que nos permitan descartar otras causas de compromiso cognitivo», detalla la especialista. Luego de valorar los aspectos clínicos y de apoyo al diagnóstico, se tendrá una aproximación y se planteará la posibilidad de que el compromiso cognitivo es debido al alzheimer. «La enfermedad de Alzheimer solo se diagnosticaba después de la muerte, cuando se estudiaba con el microscopio el cerebro, lo cual permite observar la acumulación de las proteínas anormales; actualmente, pero aún empleado en investigación se puede realizar el diagnóstico definitivo en vivo para algunos casos», explica Castro Suárez. Prevención La enfermedad de Alzheimer se desarrolla como resultado de múltiples factores. Existen factores de riesgo no modificables: personas mayores de 65 años y alteraciones genéticas (efecto mínimo) y los factores de riesgo modificables; dentro de ellos tenemos: bajo nivel educativo, hipoacusia, traumatismo encéfalo craneano, hipertensión arterial, consumo de alcohol, consumo de cigarrillos/tabaco, obesidad, depresión, aislamiento social, sedentarismo, contaminación ambiental y diabetes. En conjunto, comenta la especialista, estos 12 factores de riesgo modificables son responsables de alrededor del 40 al 56 % de las demencias en el mundo, por lo que teóricamente podría prevenirse o retrasarse la enfermedad de Alzheimer. El potencial de prevención es alto y podría ser mayor en los países de ingresos bajos y medios como el nuestro en donde se producen un gran número de casos de demencia. Puedes leer: Alzheimer: ¿Qué hacer para evitar o retrasar esta enfermedad? «A pesar de los grandes esfuerzos realizados en investigación para el tratamiento del alzheimer, al momento no se tiene un fármaco eficaz que modifique el curso de la enfermedad. Sin embargo, es muy importante trabajar en los factores de riesgo modificables mencionados anteriormente aun cuando ya se ha presentado los síntomas de la enfermedad. El manejo de las personas con esta entidad debe darse de acuerdo con la evaluación de cada persona», resalta. Tratamiento y recomendaciones El tratamiento puede ser farmacológico y no farmacológico. Los medicamentos pueden ayudar a las personas a prolongar al máximo sus funciones y a desenvolverse de forma independiente por un tiempo, mientras el tratamiento no farmacológico se basa en brindar educación, soporte a los cuidadores y familiares de las personas con demencia en la enfermedad de Alzheimer y, de esa manera, podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes y familiares. «Ser cuidador de una persona con demencia en la enfermedad de Alzheimer puede ser gratificante, pero también es un desafío. Ver el deterioro progresivo de la persona podría generar dolor en los cuidadores (familiares y no familiares), hacer que pongan sus vidas en espera y podría limitar que sigan adelante. Es por ello que recomendamos que además de informarse sobre la enfermedad y de los cuidados que requieren sus seres queridos; deben también saber que deben cuidarse, pedir ayuda y saber que no están solos. 