Día Mundial de los Animales: conoce diez especies emblemáticas del Perú

1. Vicuña Esta especie es el orgullo de los peruanos. La vicuña destaca en el Escudo Nacional como símbolo de la fauna autóctona peruana. Su color característico es beige o marrón claro (de ahí proviene el nombre vicuña) con el lomo blanco en la zona central y las patas, con variaciones que dependen de las zonas geográficas donde habitan. Otros individuos tienen un mechón pectoral largo de color blanco. Las vicuñas tienen las patas largas y delgadas, terminadas en almohadillas, aptas para caminar sobre varios tipos de superficie, incluso pedregosa. Esta especie vive en el altiplano, a más de 3,200 metros sobre el nivel del mar, con clima frío y seco. Como los otros camélidos es herbívoro y se alimenta de las plantas que crecen en la puna. Las regiones donde habita la vicuña son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. 2. Gallito de las rocas Considerado el ave nacional del Perú, el gallito de las rocas es una hermosa especie que sorprende por su plumaje y la armonía entre sus colores: presenta un bello color naranja-rojizo en la cabeza que baja hasta el pecho y el manto (lo que vendría a ser la espalda), para luego darle paso a un elegante color negro y plomo, que llegan hasta sus alas. Identificado en el ámbito científico como Rupicola peruvianus y llamado «Tunki» en idioma quechua, el gallito de las rocas es una especie de ave paseriforme de la familia Cotingidae, una de las dos perteneciente al género Rupicola. Esta especie fue descrita por primera vez por el naturalista británico John Latham en 1790 con el nombre científico «Pipra peruviana», cuando visitó el valle y hoy provincia de Chanchamayo, en la región Junín. El macho posee un plumaje muy colorido, combinación de rojo carmesí o naranja que se concentra en la cabeza con su llamativa cresta, cuello y parte superior de las alas, así como gris y negro en el resto del cuerpo. Por su parte, las hembras poseen un plumaje dominado por tonos en marrón. El pico corto, las patas y los dedos son fuertes. Ambos sexos tienen una cresta de plumas en forma de disco permanentemente desplegada (mucho más grande en los machos). 3. Oso de anteojos Esta especie es el único oso oriundo del continente sudamericano. Conocido también como oso andino o ukamari (en quechua), es un mamífero único en el planeta. Es inconfundible ya que se distinguen por su espeso pelaje negro en todo el cuerpo, excepto en la parte del pecho, cara y hocico, que son blanco o crema. Su hábitat natural son los bosques de los andes peruanos. Si bien el oso de anteojos habita los países de Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, y el sur de Panamá. El Perú ostenta la mayor cantidad de ejemplares con alrededor de 5,750 individuos. Sin embargo, este plantígrado enfrenta amenazas para su supervivencia. En el Perú, esta especie ocupa una gran diversidad de ecosistemas, entre los cuales están incluidos desiertos, bosque seco, pajonales andinos, paramos y bosques montanos, entre otros (Peyton, 1980). Asimismo, es considerado un omnívoro hipocarnívoro, ya que aproximadamente el 90% de su dieta se encuentra constituida por una gran variedad de vegetales, principalmente frutos y brotes tiernos de bromelias, incluso de distintas zonas climáticas. 4. Delfín rosado Esta hermosa especie habita en la Amazonía del Perú. El delfín rosado está en peligro de extinción. Aun así, se pueden encontrar estos hermosos mamíferos en ríos, canales, bosques inundados por las lluvias y lagos de la zona amazónica oriental. No se ven con mucha frecuencia, aunque los visitantes del Parque Nacional del Manu, ubicado entre las regiones de Cusco y Madre de Dios, suelen tener la dicha de encontrarse con alguno de ellos. Los machos adultos miden de 2 a 3 metros de largo y pesan casi 200 kilogramos. Estos mamíferos no se ven con tanta regularidad, así que presenciarlos pasó a ser una experiencia única en la vida. Si quieres ver uno de ellos, la mejor recomendación es hacer un viaje por el río Amazonas. Los delfines del Amazonas se alimentan –en su mayoría- de pequeños peces, tortugas y cangrejos. A diferencia de sus pares regulares, estos pueden mover la cabeza de izquierda a derecha, pues cuentan con un cuello flexible. No cuentan con una buena visibilidad (las aguas turbias del río tampoco lo ayudan) más sí con un sistema de sonar interno prodigio, lo que les permite maniobrar bajo el agua con tanta naturalidad. 5. Cóndor andino Es el ave voladora más grande del mundo. El cóndor andino puede pesar hasta 15 kilogramos y medir hasta 3 metros de ancho con sus alas extendidas. Habita en las zonas montañosas del Perú y en las zonas andinas de países ubicados en América del Sur. Esta ave está vinculado muy estrechamente a la cultura peruana desde las civilizaciones precolombinas que surgieron y se desarrollaron en nuestro territorio, cuya herencia se ha conservado a través de tradiciones y costumbres en las comunidades de la sierra. El cóndor andino es un ave de predominante color negro, con plumas blancas alrededor del cuello y en partes terminales de las alas. La cabeza carece de plumas y tiene una tonalidad que va del rojo al marrón. Mide alrededor de 142 centímetros de altura y llega a 330 centímetros de envergadura de sus alas. A diferencia de la mayor parte de las aves de presa, el macho es de mayor tamaño que la hembra. Esta gran ave posee un gran sentido del olfato, una característica inusual en las aves. Puede vivir más de 50 años en libertad y hasta 80 en cautiverio. El cóndor andino cumple un rol importante en la naturaleza porque al ser un ave carnívora del tipo carroñero-necrófago, elimina restos orgánicos del ecosistema que pueden convertirse en focos infecciosos asociados a la putrefacción de los animales.

— Serfor Perú (@SerforPeru) October 4, 2022 6. Perro sin pelo peruano El perro sin pelo es una raza oriunda del Perú y reconocida como tal en 1985 por la Federación Cinológica Internacional (FCI), la organización de Kennel Clubes más grande del mundo, y fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2001. La presencia del perro sin pelo en la historia del Perú se remonta a tiempos ancestrales. Según el Kennel Club Peruano, el perro sin pelo del Perú, conocido como «viringo» por su particular desnudez, es un perro de compañía que fue objeto de natural curiosidad por los peruanos de distintas épocas, debido no solo a su peculiar fisonomía sino también porque se le atribuyen propiedades terapéuticas. El perro sin pelo es un ejemplar esbelto y elegante, cuyo aspecto expresa velocidad, fuerza y armonía sin parecer tosco. Su cráneo visto desde la parte superior es ancho afilándose hacia la nariz. Los arcos superciliares son medianamente desarrollados. La cresta occipital es poco marcada. En tanto, su hocico, visto de perfil, mantiene una línea recta. Sus ojos tienen una expresión atenta e inteligente, siendo de tamaño mediano, de forma ligeramente almendrada, ni hundidos ni saltones, con una ubicación normal y regular, es decir, ni muy cercanos ni muy alejados. 7. Pingüino de Humboldt Esta especie lleva el nombre del naturalista alemán Alexander von Humboldt que la describió por primera vez para la ciencia. Fue durante su viaje por las costas de América del Sur en el siglo XIX. El pingüino de Humbolt habita en las costas de Perú y Chile, desde isla Foca, en Piura; hasta isla Guafo, al sur de Chile. Es común verlos en la Isla San Lorenzo (Callao) o en las Islas Ballestas (Ica). Suelen estar acompañados de otras especies como lobos marinos u aves guaneras. Sus plumas son pequeñas y están cubiertas de un tipo de aceite que mantiene su piel seca al nadar. Su cabeza, aletas y dorso son negros, lo cual les permite camuflarse incluso dentro del agua. El pingüino de Humbolt se alimenta de peces como la anchoveta y el pejerrey, además de calamares. A pesar de tener población en las costas del océano Pacífico, esta especie se ve amenazada por diferentes factores que hacen que permanezca en la lista roja de la Unión para la conservación de la naturaleza (UICN), en la categoría Vulnerable. 8. Paiche Considerado como el pez más emblemático de la Amazonía peruana, el paiche resalta no solo por su enorme tamaño que lo encumbra como el segundo pez de agua dulce más grande del mundo, sino también por sus enormes bondades nutricionales que lo convierten en un superalimento y aliado clave para la seguridad alimentaria, la lucha contra la anemia y la desnutrición. Si bien el paiche es un pez que habita los ríos de países que comparten el Amazonas con nuestro país, como Brasil, este animal se ha vuelto uno de los más característicos de la selva peruana. Es un pez gigante de la Amazonía que puede medir hasta 3 metros y pesar más de 200 kilos. Su carne blanca es muy sabrosa y es la razón por la que es parte de muchos platillos sabrosos. Soberano de los ríos y cochas de la selva peruana, el paiche en su fase adulta puede superar los tres metros de largo y los 200 kilos de peso. Estas grandes dimensiones, que revelan una gran composición de deliciosa carne, han convertido a esta especie en un insumo preferido por la población para la preparación de diversos potajes como los tradicionales «juane de yuca con paiche», «paiche a la parrilla» o el «cebiche de paiche». 9. Pava aliblanca La pava aliblanca (Penelope Albipennis) es un especie endémica y representativa del Perú, actualmente se encuentra categorizada como En Peligro Crítico (CR) de extinción debido principalmente a factores como la cacería y pérdida de hábitat. Durante un siglo se creía que era una especie extinta hasta que fue avistada en Lambayeque en 1977 y hoy es considerada el ave símbolo de los bosques secos de Lambayeque. Esta especie es originaria de la ecorregión del Bosque Seco Ecuatorial, actualmente su habitad se encuentra reducido y se extiende de forma casi paralela a la cordillera de los Andes y comprende las regiones de Piura, Lambayeque y Cajamarca. La pava aliblanca es un ave de color negro con nueve grandes plumas de vuelo blancas en los extremos de las alas, pico gris azulado con la punta negra. Cara desnuda de color rosado grisáceo. Posee una larga cola, patas rosadas y su gargantilla se encuentra desnuda, y es de color anaranjado. Mide entre 70 y 80 centímetros de longitud y pesa en promedio 2 kilos. 10. Cuy El último de esta lista, pero no menos importante, es el famoso cuy, orgullo de los peruanos. Este roedor andino es criado tanto para ser domesticado como también para completar la olla familiar, por lo que puede ser encontrado en distintas partes del país. Si bien hay de distintos tamaños y colores, se distingue mundialmente por ser bastante adorable. Pero si te gusta probar nuevas comidas, te recomendamos pedir un cuy chactado, plato tradicional y que tiene muchos nutrientes. El cuy contribuye a la economía familiar, y su carne brinda un invalorable aporte a la seguridad alimentaria y nutricional de los peruanos. La carne de cuy es un alimento de excelente sabor y calidad. Se caracteriza por contener alto nivel proteico y bajo en grasa; además, colesterol de buena calidad, minerales y vitaminas. En los últimos 20 años el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) ha desarrollado cuatro razas de cuy con alta calidad genética formadas de los interraciales para aprovechar su vigor híbrido. Estas razas presentan alta capacidad cárnica, obtienen mayor peso en menor tiempo, son prolíficos, precoces, entre otros.

Publicado: 4/10/2022

