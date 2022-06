Día Mundial de la Fertilidad: ¿Por qué se celebra este día?

Entornointeligente.com /

La infertilidad es un problema de salud que afecta a millones de personas en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, entre 48 millones de parejas y 186 millones de personas tienen infertilidad en todo el mundo lo que preocupa a los profesionales de la salud, pues se está aumentando progresivamente.

¿En qué consiste? La infertilidad es la incapacidad de lograr un embarazo , lo que podría ser una enfermedad en el sistema reproductivo en el cuerpo del hombre o la mujer luego de mantener relaciones sexuales regularmente sin protección.

Aunque los factores pueden ser por parte del hombre, de la mujer o de ambos, los factores ambientales y de estilo de vida influyen en el mismo. El tabaquismo, consumo de alcohol excesivo, obesidad o contaminación ambiental pueden ser determinantes para que no se produzca la gestación.

Lea además: Top 5: Mamás vloggeras que enseñan sobre maternidad en Kwai

Causas en mujeres Entre las causas de infertilidad en las personas con vagina se encuentran:

Enfermedades de transmisión sexual como clamidia o gonorrea no tratadas No hay ovulación (los ovarios no liberan óvulos) Trompas de Falopio bloqueadas Óvulos de mala calidad La forma del útero hace que el óvulo fertilizado no se implante fácilmente Endometriosis De interés: ¿Cómo romper un mal hábito? Harvard da algunas recomendaciones

Causas en hombres Para los hombres la gran mayoría de las causas están relacionadas con la calidad del esperma en las que incluyen:

Bajo conteo de espermatozoides (no tener suficientes espermatozoides en el semen). Baja movilidad de los espermatozoides (cuando no nadan bien y no pueden llegar al óvulo) Espermatozoides que no están bien formados Semen tan espeso que los espermatozoides no pueden moverse fácilmente en él. No hay espermatozoides en tu semen Pexels La infertilidad puede relacionarse por el estado de salud, la edad y las condiciones ambientales en las que se encuentren. Las probabilidades de un embarazo en parejas menores de 30 años y con buenas condiciones de salud, además de mantener relaciones sexuales habituales son de 20% cada mes aproximadamente.

De acuerdo con los expertos, la fertilidad de las mujeres tiene su mayor alcance entre los 20 y 25 años y se disminuyen considerablemente después de los 35 años.

Por lo que los problemas de fertilidad y abortos espontáneos pueden aumentar luego de esta edad, por ello actualmente se realizan algunos procedimientos para almacenar los óvulos de mujeres entre los 20 y 30 años.

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com