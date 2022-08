Entornointeligente.com /

Día Mundial de la Cerveza: estas son las mejores birrerías de la Ciudad BOCA A BOCA Una cervecería referente de Recoleta, con una entrada oculta y una escalera intervenida, que te lleva al rooftop con una de las vistas más emblemáticas de Buenos Aires. Ambiente descontracturado y cosmopolita, y música en vivo. Las cervezas que más se toman -y a precios promocionales- son Honey e IPA del productor Bierhaus.

Informate más El ranking de las cervezas más valoradas del mundo Junín 1763, Recoleta. GALPÓN CERVECERO Galpón de 800 m2 en Villa Devoto. Una cervecería donde la gente se siente como en su casa. Se puede pedir Golden Ale, de color amarillo brillante, fácil de beber con un suave dulzor de malta y aromas a cereal, de bajo amargor; la Honey, una cerveza de color dorado profundo, maltas caramelo y clara presencia de miel en sabor y aroma, de bajo amargor; la Irish Red Ale, de color ámbar cobrizo, con sutiles sabores y aromas a caramelo, bizcocho y toffee; y la Indian Pale Ale (IPA), cerveza de color dorado que se resalta el aroma y los sabores de lúpulo, entre ellos, se perciben notas cítricas, frutas de carozo, frutas tropicales y sutil resina. Ideal para acompañar platos picantes y muy especiados.

LOWELLS Con amplios patios y gran sentido de pertenencia a la manada, Lowells Biergarten ofrece una gran variedad de canillas. La más pedida es la Red Ipa que se puede acompañar con riquísimas hamburguesas y diferentes opciones para picar. Podes encontrar sus selváticas cuevas en puntos claves de la ciudad: Belgrano, San Isidro, Tigre y Zárate, donde la gente no sólo se reúne a birrear, sino también a disfrutar unos buenos tragos elaborados.

Primera Junta 1091, San Isidro. CERVECERÍA ALVAREZ Tratan de especializarse siempre en las IPAs que son seleccionadas personalmente por el dueño Luciano Álvarez, quien viajó por todo el mundo y sabe del tema como nadie. En Cervecerías Álvarez siempre se encuentran cervezas diferentes que son las más pedidas, además podes acompañarlas con comidas típicas de bodegón.

BLEST Desembarco de la primera y más tradicional Cervecería de Argentina en la zona metropolitana de Buenos Aires, pleno corazón de Palermo. Desde noviembre de 2017 ofreciendo una experiencia de excelencia en materia de sabor, servicio y ambiente, dentro de un rubro en el que no existía tal oferta.

Posee una impactante barra de acero inoxidable, cámara de frío a la vista, patio climatizado con techo rebatible ¡y hasta una antigua pileta reconvertida! Cuenta con más de 11 estilos de cerveza propios que fueron premiados en concursos nacionales e internacionales: se destacan la Hop Shot Ipa, Custom Bock y Scotch Ale como las favoritas del público.

Gorriti 4857, Palermo. MARÍA BEER POINT Un pequeño hábitat cervecero alejado del polo gastronómico. Regido por normas Cicerone en el servicio y con 10 canillas de cervezas artesanales premium con Strange Brewing, Juguetes Perdidos, El Salmón, Santina y otras reconocidas marcas como parte del plantel permanente en pizarra. Más de 70 estilos complejos, de guarda y otras joyas en botellas y latas exhibidos y en cámara.

CERVECERÍA TROPEL Ubicada en la localidad de Luján, el bar está emplazado junto a la fábrica y tiene vista a las instalaciones, además de un patio cervecero. En la pizarra pueden encontrarse 7 estilos de cerveza fijos y varios estilos rotativos. Para el Día Mundial de la Cerveza contarán con dos estilos especiales en canilla: «Viaje de Ida» Session NEIPA (una cerveza jugosa y aromática) y «Segunda Dosis» Doble IPA (IPA intensa con 8% de alcohol).

Rawson 1050, Luján, Buenos Aires. GUTEN BIER Nace en 2012 en el partido de Lomas de Zamora. Desde entonces, se transformó en un icono de la zona, donde todos los días se pueden ver sus mesas repletas de personas. Varias canillas de producción propia y algunas invitadas de colegas de la zona. La propuesta gastronómica es muy variada, pero su fuerte son las tablas de fiambres, entre ellas, ¡la Vedette es la Tabla Calentita! Vas a poder encontrar en exclusiva la Amazonia (India pale lager).

BUENA BIRRA SOCIAL CLUB Buena Birra S.C. es la mítica cervecería del barrio de Colegiales. Emplazada desde hace más de 10 años en la casa de sus dueños, donde sirven 12 canillas de birras propias que producen en su fábrica del barrio de Chacarita. Cuenta con amplios y hermosos espacios al aire libre y un ambiente que te hace sentir realmente como en casa. Recomendamos ir a probar la NITRO IPA preparada especialmente todos los años para esta fecha especial.

Zapiola 1353, Colegiales. BREW REPUBLIC Es una cervecería especializada ubicada en el corazón de Recoleta. Cuenta con 30 canillas de los mejores productores del país. Entre las que se destacan Strange Brewing y Mur. Buscan generar un ambiente cálido y relajado para que sus clientes puedan disfrutar de lo mejor del mundo craft de Argentina.

