Día Internacional del Trabajo Doméstico: redistribuir el trabajo no remunerado construye equidad

Entornointeligente.com /

Con anclaje en la división sexual del trabajo -que asigna a los varones el lugar de lo público y a las mujeres el ámbito privado-, las tareas domésticas y de cuidado han estado históricamente feminizadas . Si bien la participación laboral remunerada de las mujeres se incrementó ampliamente en las últimas décadas, la responsabilidad de las tareas imprescindibles para llevar adelante los hogares y el bienestar de sus integrantes continúa recayendo sobre ellas.

Informate más Empleadas domésticas: cuál será el salario en julio 2022 empleada doméstica-limpieza freepik.es Es así como el tiempo destinado por las mujeres a las actividades no remuneradas se traduce en jornadas de trabajo diarias más extensas , conocidas como doble (y hasta triple) jornada laboral : trabajo remunerado, trabajo doméstico no remunerado y, en algunos casos, también se suma el trabajo comunitario.

Personal Domestico.jpg Gentileza: 8digital En nuestro país, el 76% de los trabajos domésticos no remunerados son realizados por mujeres , quienes dedican en promedio 6,4 horas diarias a dichas tareas, en comparación a las 3,4 horas que dedican los varones. Los datos provienen de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo (ENUT) de 2013, ya que los resultados definitivos de la última ENUT llevada a cabo en 2021 todavía no se encuentran disponibles.

Sin embargo, según los resultados preliminares, la situación parece no haberse modificado mucho en los últimos nueve años: 9 de cada 10 mujeres continúan realizando tareas domésticas no remuneradas , mientras que en el caso de los varones no llegan a ser 7 de cada 10.

empleadas personal domestico limpieza Foto: Pixabay Durante la pandemia, la desigual distribución de las tareas del hogar se visibilizó a la vez que se vio incrementada. Grow, género y trabajo realizó una encuesta online (2020) para conocer los cambios en la distribución de las tareas al interior de los hogares en el contexto de pandemia. En promedio, las mujeres dedicaban casi 10 horas y media diarias a las tareas de cuidado y domésticas no remuneradas, mientras que los varones les destinaban un poco menos de 7 horas .

La desigual distribución de las tareas no remuneradas conlleva serias dificultades para las mujeres en cuanto a la conciliación de la vida laboral y del hogar , principalmente en los casos en que estas tareas no son tercerizadas en otras mujeres a través del pago de sus servicios.

«En otras mujeres» ya que el 96,5% de quienes trabajan en casas particulares son mujeres y lo hacen en condiciones de extrema informalidad y precariedad laboral , según un informe de la OIT publicado en 2020.

Personal-domestico.jpg De esta forma, las dificultades para conciliar la vida laboral y del hogar se traducen en desigualdad de oportunidades, discriminación y brechas de género dentro del mercado de trabajo. Muchas mujeres deben abandonar el mercado, reducir sus horas o trabajar en peores condiciones que los varones, obstaculizando su desarrollo profesional .

Aquella situación reduce también las posibilidades de dedicar tiempo a otras actividades de formación y esparcimiento , así como al descanso .

Empleados domésticos.jpg El sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidados y tareas domésticas que actualmente realizan de manera desproporcionada las mujeres : se estima que representan el 16% del PBI argentino , según datos del 2020 de la Dirección de Economía, Igualdad y Género .

Es por esto que desde Grow, género y trabajo consideramos que es necesario impulsar una nueva organización social del cuidado para llegar a una distribución más justa y equitativa entre los distintos actores sociales: familias, mercado, comunidad y Estado.

Día Internacional del Trabajo Doméstico.jpg Pinterest En esta línea, la creación de un sistema integral y federal de cuidados con perspectiva de género , al igual que la modificación del régimen de licencias para personas gestantes, no gestantes y adoptantes, implicaría un avance en la temática.

Por Camila Pereyra de la Sovera, analista de comunicación y RRII en Grow, género y trabajo.-

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com