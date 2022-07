Día del Pollo a la Brasa: Conoce algunas de las pollerías más antiguas de Lima

Entornointeligente.com /

Esta celebración fue oficializada por Resolución Ministerial N° 0441-2010-AG, que establece que cada tercer domingo de julio se debe conmemorar el Día de Pollo a la Brasa. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el consumo de este potaje significa el 2% del Producto Bruto Interno (PBI) peruano. Así, en esta fecha especial, en que se incrementa el consumo de este plato creado en 1949 por Roger Schuler, un inmigrante suizo afincado en Chaclacayo; el Indecopi presenta una lista de algunas de las pollerías más antiguas de Lima que han protegido y registrado su marca. 1. La Granja Azul (fundada en 1949). Es el restaurante donde se originó la receta del pollo a la brasa, ubicado en Santa Clara. Actualmente tiene otros locales y múltiples marcas registradas hasta el 2030. También puedes leer: Día del Pollo a la Brasa: conoce las variedades del plato bandera más consumido del Perú 2. Caravana (fundada en 1966). Empezó en el distrito de Pueblo Libre y hoy tiene varias sedes. Su marca está protegida hasta el 2023. 3. Timbó (fundado en 1974). Tiene un único local en Pueblo Libre y destaca por su horno de rotación horizontal patentado. Su marca está protegida hasta el 2029. 4. Norky’s (fundada en 1976). Una de las cadenas de pollería con más locales en todo el país. Su marca esta protegida hasta el 2028. 5. Hikari (fundada en 1978). Creada por peruanos descendientes de japoneses y con marca protegida hasta el 2028. 6. Mediterráneo (fundada en 1984). Anteriormente conocida como Mediterráneo Chicken. Su marca está vigente hasta el 2026. 7. Don Tito (fundada en 1984). Abrió su primer local en San Borja y hoy están en varios distritos. Tiene su marca protegida hasta el 2029. 8. Pardos Chicken (fundada 1986). Cuenta con restaurantes en Lima y provincias. Su marca se encuentra protegida hasta el 2031. 9. Las Canastas (fundada 1987). Se iniciaron en Lima Norte y hoy tienen varios locales. La protección de su marca se extiende hasta el 2027. 10. Villa Chicken (fundada 2005). Cadena de pollerías de fuerte expansión que maneja otras marcas de restaurantes. Cuenta con su marca protegida hasta el 2026. 11. Donde Walter (fundada en 2005). Inició en Santa Clara y ahora tiene otros locales. Su marca está protegida hasta el 2032. Pero el pollo a la brasa no solo triunfa en el Perú. Este platillo traspasó fronteras y ya es internacional, pues las franquicias de pollerías peruanas se han expandido a países como Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Chile, Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador, España, Japón, China e incluso Emiratos Árabes Unidos. El gerente general de la pollería Donde Walter, Diego Rodríguez, dijo estar convencido de que el sabor no es suficiente, pues la marca también juega un rol primordial en su negocio y en el sueño familiar por crecer más. «Decidimos proteger nuestra marca porque es el activo más importante que tenemos en nuestra empresa. Tenemos ya cuatro locales y planes de seguir expandiéndonos, tanto en locales propios como en franquicias, y si la marca no está protegida de ninguna manera lo podríamos hacer», afirmó. Beneficios de registrar una marca La creación de una marca sólida permite generar confianza con los clientes y exigir precios más elevados por los productos y/o servicios que se ofrecen, fomentando el aumento de los ingresos y la expansión del negocio. La marca se puede usar de forma exclusiva, a nivel nacional, durante un periodo de 10 años (renovables). Además, si se quiere expandir el negocio de restaurante se puede franquiciar o licenciar la marca a un tercero, recibiendo un beneficio económico. Los emprendedores y empresarios de restaurantes y pollerías que deseen registrar su marca pueden hacerlo desde su casa u oficina a través de la Plataforma de Asesoría Virtual de Marcas del Indecopi: https://bit.ly/3x0v7CM. Más en Andina: Más de 700 vehículos Ford presentarían fallas en el sistema de cambios, informa @IndecopiOficial https://t.co/jirWnJZ0bC pic.twitter.com/hmpcI4doVy

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 16, 2022 (FIN) NDP/VLA Publicado: 16/7/2022 Noticias Relacionadas Precios al consumidor en Lima Metropolitana aumentaron 1.19% en junio ¡Sabroso! Perú celebrará la «Semana del Pollo a la Brasa 2022» Congreso aprueba reducir IGV a 8 % para restaurantes, alojamientos turísticos y hoteles Día del Pollo a la Brasa: proyectan que delivery crecerá más de 250%

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com