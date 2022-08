Día del Peatón: ¿Quién es más imprudente en las vías?

Entornointeligente.com /

Carros estacionados donde no se debe, semáforos apagados, peatones que no cumplen con el rayado y basura en las aceras es lo que representa gran parte de la ciudadanía caraqueña, según civiles y expertos, quienes indican que la ciudadanía «se perdió» en la capital.

La urbanista Ariana Tarhan señaló que en Caracas «no hay educación vial porque no hay señales y las pocas que hay no son respetadas».

Destacó que la modalidad en la Gran Caracas es carros transitando por vías al revés, es decir, por canales contrarios, pero también hay peatones que no cumplen con el rayado peatonal, comprometiendo así su vida.

De tal manera, Tarhan resalta que tanto en la capital venezolana como varias regiones criollas, se perdió el derecho a la ciudad.

Debido a que las aceras están en mal estado, los conductores no respetan la velocidad máxima y en el asfaltado hay acumulación de basura.

«Cuando no se respetan las señales y las aceras no se encuentran cuidadas muchas personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores pierden su derecho a la ciudadanía porque no tienen como circular», explicó la especialista.

Este caso también aplica para conductores con problemas para conducir por baches y huecos en las vías.

Peatones y conductores En un recorrido por varias zonas caraqueñas se encuestó a diversos peatones y choferes, que resaltaron los riesgos que corren en el día a día caraqueño.

Transeúntes resaltan que muchos choferes no «respetan» las luces y aceleran aun cuando el semáforo está en rojo. María Morales, comerciante, destacó que los «carros pasan con todo» sin tener cuidado con los civiles.

Por otra parte, los choferes aseguran que muchos peatones «cruzan donde les da la gana». Joel Cruz expresó que «van saltando» entre los vehículos sin miedo a ser arrollados.

Peatones no respetan las normas/César Suárez Día del peatón El 17 de agosto se celebra el Día Mundial del Peatón, una fecha marcada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1897, cuando se registró la primera muerte de un viandante en un accidente de tránsito.

Visite nuestra sección de Comunidad

Para mantenerte informado y estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo y en el país, haz clic en el siguiente enlace. Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com