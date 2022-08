Día del Niño: más de 9 millones 648,000 menores celebran hoy en el Perú

Entornointeligente.com /

De acuerdo al boletín especial N° 24 del INEI, sobre el ciclo de vida en el Perú 2022, 3 millones 326,206 menores están en el grupo etario de 0 a 5 años de edad; 3 millones 181,153 son niños de 6 a 11 años de edad, y 3 millones 141,361 corresponde a los menores de 12 a 17 años de edad. Lima concentra la mayor cantidad De acuerdo al INEI, Lima concentra la mayor cantidad de niños y niñas con más de dos millones 900,000, le siguen Piura, La Libertad y Cajamarca. Hoy domingo 21 de agosto se celebra el Día del Niño con una serie de actividades promovidas por las diversas entidades del Estado, como los ministerios de Salud (Minsa), Interior (Mininter), Defensa (Mindef) y la Municipalidad de Lima. Durante la jornada de hoy, los menores pudieron disfrutar de actividades recreaciones y deportivas en los clubes zonales de Lima y en el Parque de las Leyendas. Asimismo, en el club zonal Huascar, en Villa El Salvador, se realizó una campaña multisectorial a fin de ofrecer servicios de atención médica y vacunación a los niños. Durante la actividad, el ministro de Salud, Jorge López Peña, instó a los padres de familia a ponerse al día con el esquema de vacunación regular de sus hijos e hijas y así evitar nuevos brotes de enfermedades que ya han desaparecido. «Esta pandemia ha hecho que, durante dos años, muchos niños y niñas no estén al día en su esquema regular de vacunación, por ello, en todo el país estamos organizando campañas de salud para acercar todas las vacunas a las familias», expresó el titular del Minsa. Cabe indicar que, en relación al covid-19, hasta la fecha, el 71.56 % de la población entre los 5 a 11 años tiene la primera dosis y el 57.91 % la segunda. Teniendo en cuenta estas cifras, el titular del sector salud indicó que aún no se puede retirar el uso obligatorio de la mascarilla en los colegios «La vacunación contra el covid-19 en el grupo de 5 a 11 años aún no llega a los niveles esperados como para disponer el retiro en el uso de la mascarilla en los colegios, primero debemos mejorar el avance de la vacunación en la población escolar para evaluar este tema», precisó López. (FIN) LIT Publicado: 21/8/2022

