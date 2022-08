Día del Niño: Migraciones continúa entregando pasaportes a menores

Entornointeligente.com /

Los menores disfrutan de un show infantil mientras esperan que les tomen sus datos biométricos para la entrega de este documento. De esta manera, los niños se llevan un grato recuerdo de su visita a Migraciones para tramitar el pasaporte, que les permitirá viajar junto a sus familias al extranjero. Las citas se habilitan todos los sábados de agosto a partir de las 6 a.m. El horario de atención es sábados y domingos de 08:00 a.m. a 02:00 p.m. Para acceder a ellas, los padres o apoderados de los niños deberán ingresar a este enlace e ingresar sus datos al igual que el de sus hijos, previo pago de la tasa de S/ 98.60 en el Banco de la Nación o págalo.pe . Cabe destacar que, para realizar el trámite, el adulto no debe tener pendiente el pago de multas electorales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Más en Andina: Conoce dónde tramitar tu pasaporte ante un viaje programado dentro de 48 horas, de forma rápida y sin largas colas, según informó el superintendente de Migraciones, Jorge Fernández Campos.?? https://t.co/BozLpjpa7P pic.twitter.com/yOCR2HCfA9

Publicado: 21/8/2022

