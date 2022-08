Día del Niño en Tecnópolis: ¿Qué actividades se podrán realizar este finde?

Entornointeligente.com /

Los visitantes de Tecnópolis recorrieron este sábado las más de 50 hectáreas de la muestra disfrutando de algunas de sus atracciones permanentes más populares, como los dinosaurios animatrónicos o el avión de Aerolíneas Argentinas , y también de espectáculos de música , cine y teatro preparadas especialmente para este fin de semana.

Se puede visitar la actividad «Pisar Malvinas» , que te invita a un recorrido por la geografía y la historia de las Islas a través de la tecnología de realidad virtual. Mientras que en distintos sectores del parque, niños y adolescentes pueden dibujar, pintar, estampar afiches, tocar la guitarra o el teclado . Además distintos grupos de payasos , acróbatas y malabaristas recorren las calles internas animando con su arte a los visitantes.

En la carpa inflable del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), personal de ese organismo enseña a los visitantes distintas herramientas de efectos especiales y los invitan a filmar una escena en la cual aparecen como un superhéroe volando en el cielo. Y en el espacio el Instituto de Educación Tecnológica (INET) pueden subirse a los simuladores de maquinaria de la construcción para aprender a operar esos vehículos complejos.

En «El asombroso parque de Zamba y Nina» , dedicado a los personajes animados de la señal Pakapaka, los más chicos se concentran para disfrutar de toboganes , juegos digitales y una kermesse con desafíos educativos.

Durante toda la jornada funcionan en Tecnópolis talleres con distintas propuestas como «La valija impresora» , un espacio para experimentar con técnicas de impresión sin prensa con stencil, frottage, pochoir y monocopia, en el Foyer del Predio Ferial; «Ilusión gráfica» , un taller de impresiones tipográficas de afiches en el Foyer del Predio Ferial, Taller de Alquimétricos , un laboratorio de juegos Eco Tecnológicos, con modulares gigantes con materiales reciclados para jugar, en la Plaza de la Memoria; y el Taller de Arte Lumínico en la Casa del Coloso. También hay postas de maquillaje , sombreros y trompos para divertirse.

La jornada del domingo anuncia música en el Microestadio. A las 14, se presentará «Dúo Karma» : una guitarra, dos voces, kalimba, caxixis y ritmos corporales, como naves para una travesía de canciones que pasa por su repertorio. Luego, a las 15, estará «El gran baile de Zamba y Nina» , para bailar y cantar.

La Nave de la Ciencia tendrá doble función de Pim Pau a las 15 y 17, un espectáculo lúdico y vibrante que invita al movimiento y a la participación creativa. También se repetirán los talleres de «La valija impresora» e «Ilusión gráfica» , en el Foyer del Predio Ferial, el Taller de Alquimétricos con juegos ecotecnológicos en la Plaza de la Memoria, y el Taller de Arte Lumínico en la Casa del Coloso, junto con las postas de maquillaje, sombreros y trompos.

Además, en el Día de las Infancias , cuya celebración es el domingo, Tecnópolis inaugurará un nuevo espacio sensorial de juego y descubrimiento dirigido a niños de 0 a 3 años y sus familias.

La experiencia «Arrorró» promueve las primeras exploraciones sensoriales, estimulando los sentidos y despertando la creatividad. Resulta ser un ambiente poético que invita a experimentar y jugar con propuestas originales que estimulan la percepción y el desarrollo emocional de los chicos.

En esta undécima edición y bajo el lema «Argentina soberana, creando futuros» , Tecnópolis presenta más de 70 espacios con propuestas interactivas entre los que se destacan Tierra de Dinos , el Asombroso Parque de Zamba y Nina , La Casa del Coloso , La Academia Espacial , la muestra homenaje María Elena Walsh y el Espacio de Bichos .

Tecnópolis abre con entrada libre y gratuita los jueves y viernes de 10 a 18, y los sábados, domingos y feriados de 12 a 19. Se puede ingresar por cualquiera de sus dos entradas: Av. Juan Bautista de la Salle 4500 y Av. de los Constituyentes 2220 .

El Parque cuenta con estacionamiento gratuito de autos, motos y bicicletas en sus dos ingresos; baños accesibles ; sillas de ruedas a disposición; zonas con wifi ; servicio médico y ambulancias para atención primaria; puestos de hidratación y agua caliente para mate .

El predio ofrece una gran variedad de ofertas gastronómicas. Además, se permite el ingreso con comida y bebidas sin alcohol . Además, en los auditorios se realizan charlas con Interpretación de LSA (Lengua de Señas Argentina-Español).

En el ingreso de Av. de los Constituyentes continúa funcionando la posta de vacunación contra el Covid-19 y, dentro del parque, el Vacunatorio Amigable con las vacunas del Calendario Nacional.

