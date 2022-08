Día del Niño: cinco maneras para promover la lectura en casa a través del juego

Entornointeligente.com /

Asimismo, el BM indicó que el 51 % de los niños y niñas de 10 años encuestados no podían leer ni entender un texto simple. El promedio global es de un 48 %. Ante esto, especialistas de Ediciones Corefo señalaron que el hábito de la lectura en un niño debe iniciarse cuando haya alcanzado algo de madurez lectora, esto implica el poder y desarrollo de una gama de habilidades y destrezas. Puedes leer: Cinco actividades que fomentan habilidades tecnológicas en los estudiantes «La lectura permite conocer distintas historias, aumenta la creatividad e imaginación, despierta sentimientos, favorece el conocimiento de las emociones del niño y que desarrollen formas distintas de expresarse», argumentaron. A continuación, los expertos recomiendan cinco maneras de fomentar la lectura en casa a través del juego: 1.Lee en voz alta Esta práctica estimulará la atención e imaginación del pequeño, aumentará sus habilidades expresivas y su dominio del lenguaje. Sin embargo, es primordial que los padres utilicen la entonación adecuada e incluso gestos para que los niños identifiquen las palabras y las relaciones con objetos. 2. Relacionar imágenes con palabras Esta actividad consiste en crear fichas con imágenes de animales, plantas u otros objetos. Una vez elaboradas, el pequeño tendrá que leer la palabra y buscar la imagen correspondiente. Este ejercicio ayudará a que el niño aumente la fluidez lectora. Puedes leer: ¡Ojo! Cuatro claves para recuperar aprendizajes que se perdieron durante la pandemia 3. Subtítulos en las películas Parte del aprendizaje se basa en el entretenimiento y uno de los mayores beneficios para mejorar la comprensión lectora de los niños es la visión de películas con subtítulos en el mismo idioma. Realizando este ejercicio el pequeño ampliará su vocabulario y tendrá mayor noción de otras palabras. 4. Comenta sobre los libros que leen Para estimular el deseo de lectura, es importante comentar sobre los cuentos, libros, historietas, etc., que pueda haber leído. Además, es el momento propicio para recomendarles otras lecturas. 5. Biblioteca en casa Una buena manera para lograr que los pequeños lean es organizar una biblioteca en casa, no importa si es en su cuarto, la sala o no hay muchos libros disponibles, la idea es que estén ahí siempre a su disposición para que se convierta en un llamado a la lectura. Más en Andina: ¡Atención, padres! ??Este domingo, el Parque de las Leyendas ofrece una serie de actividades para celebrar el Día del Niño. ?? https://t.co/BIklF08E3W pic.twitter.com/7WpTKz3PiW

