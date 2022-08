Día del Niño: actividades gratuitas para los pequeños ofrecerán parques y clubes zonales

Entornointeligente.com /

Entre las alternativas gratuitas para este día se encuentran las visitas a las granjitas, picnic, vuelo de cometas o paseos en bicicleta. También se ha preparado una agenda recreativa que tienen en su programación un musical infantil con caritas pintadas, taller de malabares para niños, la activación del Camión del Deporte -versión kids-, espectáculo de circo al aire libre, etc. Por su parte, en el club zonal Huáscar (Villa El Salvador) se encontrará la expedición jurásica «Dinoworld» con dinosaurios a escala real. Aquí también podrán descubrir restos fósiles, dino-móviles y estaciones de pintura. El horario es de 10 a.m. a 5:30 p.m. y el costo es de S/20, a partir de los 2 años. Los inflables gigantes instalados en los clubes zonales Sinchi Roca (Comas) y Huayna Cápac (San Juan de Miraflores) son otra alternativa de diversión. Los pequeños y sus padres podrán sumergirse en un mundo con más de 10 juegos para saltar, jugar en equipo y liberar todo el estrés. Se puede ingresar desde los 3 años a un precio de S/20. Asimismo, se presentarán las últimas funciones de circo en el club zonal Huiracocha de San Juan de Lurigancho. El público disfrutará de un espectáculo de magia, hilarantes payasos y del musical de la exitosa película «Encanto» de Disney. El boleto cuesta entre 20 a 50 soles, según la zona de la carpa y los horarios del espectáculo son a las 4, 6 y 8 p.m. Puedes leer: ¡Atención! El lunes 29 de agosto es día no laborable para el sector público Los clubes zonales también cuentan con otras opciones divertidas desde los 5 soles como circuitos de cuatrimotos, piscinas de pelotas, sapo, jumping, paseos en bote, paseos en caballo, entre otras novedades. Estas actividades están sujetas a disponibilidad de acuerdo con la sede visitada. Serpar menciona que los niños hasta los 4 años ingresan gratis a los clubes zonales y los que tienen de 5 a 12 años pagan S/1. La entrada general de adultos es de S/3 de lunes a sábado y S/4 los domingos y feriados. Para más información sobre las actividades y la agenda en el marco de esta importante fecha, se puede visitar la página web www.serpar.gob.pe o las redes sociales de @LimaSerpar. Más en Andina: ?? El @Minsa_Peru , a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur, protegerá contra la rabia a un total de 222,900 canes durante la campaña de vacunación canina VanCan 2022. https://t.co/rpAeGQl2qI Se realizará desde hoy hasta el domingo 21 de agosto. pic.twitter.com/i9Ql4SrkVj

