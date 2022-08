Día del Niño: aconsejan a padres de familia verificar registro sanitario en juguetes

Entornointeligente.com /

A través de una mesa demostrativa, la bióloga Carmen Cruz Gamboa, directora ejecutiva de Control y Vigilancia de la Digesa, aconsejó comprar los juguetes en lugares formales . Asimismo, recomendó cerciorarse de que no presenten olores fuertes y colores estridentes; que al contacto con la mano no se despinte y verificar que la información del rotulado del producto cuente con: el número de Registro Nacional y Autorización Sanitaria emitida por la Digesa, el modo de uso, instrucciones, edad recomendada, advertencias y recomendaciones. Tener en cuenta estas características es de vital importancia para reconocer y comprar juguetes saludables aptos para el consumo de los niños y niñas y así evitar complicaciones en su salud. En ese sentido, Carmen Cruz invocó a los padres de familia a no comprar los juguetes a comerciantes ambulantes o lugares desconocidos. Puedes leer: Digesa inmovilizó más de 800 productos que se ofrecían para uso en piel y manos «A veces nos llama mucho la atención el color intenso y llamativo de los juguetes que se venden en los mercados u otros lugares de dudosa procedencia, en estos sitios no se deben comprar productos», indicó la especialista de la Digesa. Cabe resaltar que la mayoría de juguetes tóxicos contienen metales pesados que son tóxicos para la salud. «Mayormente encontramos plomo en los juguetes bamba, un metal que pueden causar dermatitis, afección al aparato respiratorio, además, una permanente exposición puede provocar anemia, irritabilidad, falta de concentración, problemas en el sistema nervioso, es decir, dificulta el crecimiento de un niño», advirtió Carmen Cruz. Por su parte, Naren Vivanco Quino, director ejecutivo de Certificaciones y Autorizaciones de la Digesa, recalcó que, a través de la página web de la Digesa , en la sección consultas, se puede verificar la vigencia o no vigencia de las autorizaciones sanitarias, lo cual es una herramienta útil para la población, a fin de que solo adquieran productos vigentes que no representen riesgos a la salud. Es importante mencionar que, la Digesa, en el marco de sus competencias, viene realizando acciones de vigilancia sanitaria a los establecimientos dedicados a la fabricación, importación, comercialización, distribución y almacenamiento de juguetes y útiles de escritorio en diversos distritos de Lima Metropolitana. Más en Andina : ¡Gran idea! ?? @EsSaludPeru engríe a niños hospitalizados y los lleva en carros de juguete hasta el quirófano https://t.co/IANfhE5NSU pic.twitter.com/kRg10Cg9V7

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 12, 2019 (FIN) NDP/JAM/LIT Publicado: 18/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com