Da Andrómeda ao «olho de Deus»: estas são as melhores fotos de astronomia do ano

A fotografia vencedora do Fotógrafo de Astronomia do Ano é coisa rara: mostra uma parte da cauda do cometa Leonard a desconectar-se e a ser arrastada pelo vento solar. Disconnection Event é da autoria de Gerald Rhemann, fotógrafo austríaco, e foi captada no dia de Natal, na Namíbia. E este cometa, identificado pela primeira vez em Janeiro de 2021, foi o mais brilhante desse ano, mas não será avistado da Terra novamente.

Entre as restantes fotografias premiadas está também a de dois adolescentes chineses de 14 anos, que conseguiram o prémio do Jovem Fotógrafo de Astronomia do Ano com uma imagem da Andrómeda, a galáxia vizinha; a do fotógrafo britânico Martin Lewis, que captou uma gigante cratera lunar e ainda uma imagem etérea da Nebulosa de Hélix, conhecida como o «olho de Deus» (imagem 23 da fotogaleria).

Na lista de fotografias destacadas consta também a do português Miguel Claro , A Giant in the Sun’s Limb (imagem 25), captada no Observatório Dark Sky Alqueva.

O Fotógrafo de Astronomia do Ano é um concurso organizado pelo Observatório Real de Greenwich. Este ano recebeu mais de três mil candidaturas, de fotógrafos espalhados por 67 países.

Solar Tree Pauline Woolley In the embrace of a green lady Filip Hrebenda Winged Aurora Alexander Stepanenko Misty Green River Fred Bailey Arp 271 Cosmic Collision Mark Hanson, Mike Selby SMC and the Magellanic Bridge Mathew Ludgate Majestic Sombrero Galaxy Utkarsh Mishra, Michael Petrasko, Muir Evenden Moon big mosaic Andrea Vanoni An eclipse from a thousand sunsets Noah Kujawski Shadow Profile of Plato’s East Rim Martin Lewis Back to the spaceship Mihail Minkov International Space Station transiting Tranquility Base Andrew McCarthy Equinox Moon and Glastonbury Tor Hannah Rochford The Jovian Family Damian Peach Cosmic Rose Lionel Majzik Milky Way bridge across big snowy mountains Lun Deng Badwater Milky way Abhijit Patil Stabbing into the stars Zihui Hu The Night highway Filip Hrebenda What a Flaming Star Martin Cohen The center of the Heart Nebula Péter Feltóti The Eye of God Weitang Liang A Year in the Sun Soumyadeep Mukherjee A Giant in the Sun’s Limb Miguel Claro Solar Inferno Stuart Green A Rainbow Rose Saahil Sinha Mineral Moon Moasic Peter Szabo The Crab Nebula in Hydrogen and Oxygen Julian Shapiro Andromeda Galaxy,The Neighbour Yang Hanwen, Zhou Zezhen

LINK ORIGINAL: Publico

