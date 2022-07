D. Manuel Clemente comenta caso de abuso ocultado: «O sacerdote foi afastado da paróquia onde estava e nomeado para servir numa capelania hospitalar»

Entornointeligente.com /

D. Manuel Clemente, o cardial patriarca de Lisboa, escreveu esta sexta-feira uma carta aberta na qual comenta a polémica dos abusos sexuais na igreja, frisando ser «importante ajudar a esclarecer o que na verdade» testemunhou num caso de abuso sexual que terá ocultado das autoridades judiciais e policiais, notícia avançada esta semana pelo jornal Observador.

No texto, o cardial patriarca explica que «este caso e outros do conhecimento público e que foram tratados no passado, não correspondem aos padrões e recomendações que hoje» todos querem «ver implementados».

Segundo diz, o seu antecessor «acolheu e tratou o caso em questão tendo em conta as recomendações canónicas e civis da época e o diálogo com a família da vítima. O sacerdote foi afastado da paróquia onde estava e nomeado para servir numa capelania hospitalar».

«Uma vez patriarca, marquei um encontro com a vítima, encontro esse que foi adiado a pedido da mesma. Em 2019, regressado do Encontro dos Presidentes das Conferências Episcopais da Europa sobre o tema 'A proteção dos menores na Igreja' promovida pelo Santo Padre em Roma, sobre a temática dos abusos, pedi um novo encontro à vítima, com quem conversei presencialmente. A sua preocupação era a não haver uma repetição do caso, sem desejar de forma expressa, a sua divulgação», pode ainda ler-se na carta aberta, acrescentando que não entendeu e não entende hoje » ter estado perante uma renovada denúncia da feita em 1999″, considera D. Manuel Clemente. «Se assim tivesse sido, a mesma teria sido remetida à Comissão Diocesana, criada por essa altura, e teriam sido cumpridos todos os procedimentos recomendados à data. Recordo que as regras e recomendações de 16 de julho de 2020 são posteriores.»

No que diz respeito ao padre em questão, o cardeal patriarca adianta que «foi acompanhado», sendo que «até à atualidade nunca houve qualquer denúncia ou reparo sobre o seu comportamento moral».

«Nunca ninguém comunicou, nem sob anonimato, qualquer acusação. Aliás, as medidas cautelares previstas para estes casos visam sobretudo a proteção de possíveis futuras vítimas, o que pode estar acautelado, em especial quando, passados anos, nunca mais houve denúncias nem indícios», garante D. Manuel Clemente.

O cardial patriarca esclarece que «desde a primeira hora» deu «instruções» para que «a Tolerância Zero e a Transparência Total sejam regra conhecida de todos», aceitando que «este caso e outros do conhecimento público e que foram tratados no passado, não correspondem aos padrões e recomendações que hoje todos queremos ver implementados».

No final do texto, D. Manuel Clemente deixa um apelo: «Que ninguém tenha medo de denunciar. Nas Comissões Diocesanas, na Comissão Independente, na PGR, na PJ, aos media, onde e junto de quem se sentirem mais seguros».

