Cyber Wow: ¿Cómo evitar inconvenientes al comprar por internet?

Entornointeligente.com /

La institución advirtió que, tras la revisión de páginas web de tiendas virtuales, principalmente de aquellas que fueron las más reportadas y consultadas en el Centro Especial de Monitoreo de Indecopi (CEMI) en el 2021, se identificó el uso de los siguientes patrones oscuros: – Señales de urgencia: Avisos de ofertar que utilizan un reloj de cuenta regresiva para aumentar su atractivo y presionar a comprar. Además, se usan frases como ¡Date prisa!, ¡Queda poco tiempo!, ¡No lo dejes ir!, etc. – Acciones forzadas: Que obligan a registrarse o crear una cuenta para poder continuar con el proceso de compra. – Inclusión de productos no deseados a la compra: Se presenta cuando, sin su consentimiento, se agregan productos no solicitados a la compra y de manera preestablecida. – Pruebas sociales: Buscan influir en decisión del usuario describiendo otras experiencias, por ejemplo, colocando el número de visualizaciones del producto o testimonios de origen incierto. Recomendaciones En dicho escenario, la institución brinda las siguientes recomendaciones a fin de evitar inconvenientes al momento de realizar compras por internet: – Realice sus compras desde una red confiable de internet, evitando hacer compras en redes públicas. – No olvide revisar la barra de direcciones en la parte superior del navegador y asegúrese de que la dirección web es la correcta. – Evite ingresar información sensible (datos personales, números de tarjetas, entre otros) en plataformas o ventanas donde no ha decidido realizar una compra o transacción. – Revise la política de cookies que estas páginas web aplican, no acepte sin antes leerlas. Recuerde que tiene derecho de autorizar o no el uso de sus datos personales. – Antes de realizar un pago, verifique que el producto o servicio elegido, así como el precio inicialmente ofertado, sea el mismo que haya seleccionado en la página web. – Tome en cuenta que los proveedores no pueden cargar el costo de otros servicios o productos que no haya escogido. Reportes sobre comercio electrónico Desde marzo del 2020 al 5 de junio del 2022, se identificó un total de 89,205 reportes en el sector de comercio electrónico, donde el 35% (31,126) de estos fueron del rubro ‘Tiendas por departamento’, siendo las conductas más reportadas: No entrega del producto o prestación del servicio con 38,754 reportes (43%), no reembolso solicitado con 14,268 reportes (16%) y anulación de compra o pedido con 7,256 reportes (8%). Si tiene algún inconveniente al realizar una compra o contratar un servicio, puede presentar un reclamo al proveedor a través del Libro de Reclamaciones (físico o virtual), y también ante el Indecopi a través de sus canales de atención: – Servicio gratuito «Reclama Virtual»: enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/#/ – Líneas telefónicas: 224 7777 para Lima, y el 0 800 4 4040 para regiones. – Correo electrónico: [email protected] – Formulario ‘Vigilancia Ciudadana’: https://cutt.ly/jjW4l8m Más en Andina: Lima, Moquegua y Tacna encabezan índice de competitividad regional https://t.co/AlXPGdvdsv pic.twitter.com/BlJBGFMksa

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 5, 2022 (FIN) NDP/CNA/JJN Publicado: 5/7/2022 Noticias Relacionadas Conoce cinco consejos para organizar tu e-commerce en el Cyber Wow Cyber Wow: sigue estas pautas de Indecopi y evita impasses en tus compras Cyber Wow 2022: productos tecnológicos fueron los más demandados por peruanos

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com