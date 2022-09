CUTV denunció ante OIT graves violaciones a derechos de sindicación y negociación colectiva en Venezuela

Entornointeligente.com /

05-09-22.-La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), afiliada a la Federación Sindical Mundial (FSM), expresó que el gobierno nacional comete graves violaciones al convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva en sus observaciones a las memorias presentadas por la administración de Nicolás Maduro ante ese organismo. En un documento dirigido a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT, la central sindical clasista recalcó que el gobierno venezolano incumple «el artículo 1, literal «a», del Convenio 98 OIT, al violentar la Libertad Sindical, debido a que ejecuta medidas de presión contra trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública, a quienes se les obliga a afiliarse de manera exclusiva a las organizaciones sindicales que pertenecen a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), subordinada y alineada con posturas netamente a favor de la patronal». También denunció que se «coarta el derecho de sindicación» pues el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales (RNOS) no otorga boletas de Registro a nuevos sindicatos, ni del sector público ni del privado, si estos no se afilian desde su creación a la CBST». Además, la CUTV advierte que el artículo 4 del referido convenio no se cumple pues «mediante la intervención del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones de las organizaciones sindicales» se dilatan u obstaculizan los procesos electorales sindicales, lo que trae como consecuencia que los sindicatos no pueden ejercer el derecho de negociación colectiva. «En los casos de los sindicatos que logran tener vigentes sus Juntas Directivas, el Gobierno solo discute Convenciones Colectivas de Trabajo con los sindicatos pertenecientes ala CBST, aunque estos se encuentren en mora electoral. Memorándum 2792 e instructivo Onapre derogan contratación colectiva La CUTV explicó que en los últimos años el gobierno viene ejecutando una política sistemática de violación del Derecho a la Negociación Colectiva, previsto en el artículo 96 de la Constitución Nacional y en el Convenio 98 de la OIT. «En 2018, mediante el Memorándum-Circular 2792, dictado por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST), se establecieron lineamientos para que los empleadores públicos y privados pudieran desconocer y desmejorar cláusulas de los Contratos Colectivos de Trabajo. Luego, la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), adscrita al Ministerio de Finanzas, dicta el Instructivo Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales Empresas Estratégicas», de fecha 22 de marzo de 2022, que de manera unilateral desmejora los salarios y elimina beneficios laborales a todos los sectores de la Administración Pública, los mismos que habían sido pactados mediante procesos de negociación colectiva», apuntó la CUTV. Por último, la CUTV solicitó la aplicación de los procedimientos idóneos para corregir estas irregularidades «según lo establecido en la Constitución de la OIT y se promocione el Diálogo Social Tripartito con participación de todos los sectores y centrales sindicales del país, sin ninguna exclusión». Tal afirmación categórica obedece a que, por decisión unilateral del Ministerio del Trabajo de Venezuela, la CUTV hasta ahora ha sido excluida de los procesos de diálogo y reuniones que, a instancias de la OIT, se realizan con las centrales sindicales del país.

