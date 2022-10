CUT dice que «40 horas» no debe contar con flexibilidad y pide la misma gradualidad para pymes y grandes empresas

Entornointeligente.com /

Continúan las audiencias en la comisión del Trabajo del Senado para contribuir al debate del proyecto que busca disminuir la jornada laboral de 45 a 40 horas.

Durante la tarde de este lunes, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a través de su presidente David Acuña , dio a conocer su punto de vista a los parlamentarios.

En ese sentido, Acuña indicó que » no estamos de acuerdo con la flexibilidad laboral. No queremos que la distribución de la jornada sea distinta, que se mantenga en que no sea inferior a 5 días y máximo 6 esto para la jornada ordinaria». Marcando ahí un importante punto de deferencia con lo que han expuesto expertos, representantes del mundo emprendedor y grandes empresarios.

«Hoy el Código del Trabajo es hiper flexible y permite distintas distribuciones de jornada laboral», agregó.

La flexibilidad laboral ha sido defendida principalmente por los rubros ligados al turismo y también sectores productivos como la minería, ya que cuentan con sistemas de jornadas excepcionales por tener meses de más trabajo como lo es temporada estival para el sector hotelero, gastronómico o de tours. O también, el sistema de turnos que se aplica en las minas.

El representante de la CUT también comentó que «la rebaja de horas no debe considerar rebaja en las remuneraciones» y que se debe apuntar que «las negociaciones se hagan de manera colectiva a través de los sindicatos y no de manera particular con el empleador».

Asimismo, Acuña cree que la gradualidad en la implementación debe ser igual entre las pymes y las empresas de mayor tamaño.

La comisión comenzará a votar en particular el proyecto el próximo 19 de octubre, una vez concluida ronda de audiencias.

