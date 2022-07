Custo da energia na Europa vem desgastando apoio à Ucrânia, analisa Tanguy Baghdadi

Entornointeligente.com /

1 de 1 Manifestante na rua de Lugano, Suíça, pedindo pelo fim da guerra na Ucrânia — Foto: Arnd Wiegmann/REUTERS Manifestante na rua de Lugano, Suíça, pedindo pelo fim da guerra na Ucrânia — Foto: Arnd Wiegmann/REUTERS

Cinco meses após a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia, a população europeia vem esmorecendo sua disposição para apoiar Volodymyr Zelensky a medida que os países enfrentam as consequências das sanções contra a Rússia. A análise é que Tanguy Baghdadi, que a perda de territórios ucranianos como o desfecho mais provável do conflito.

Para o professor de relações internacionais, o mais forte indício do cansaço europeu foi a decisão do governo alemão de repassar para os consumidores alemães o preço adicional da energia – uma vez que a Europa é dependente do gás russo.

«A Alemanha não está com reservatórios cheios e os consumidores alemães vão passar a pagar mais caro. A gente sabe que quando a Alemanha faz o movimento como esse ela acaba dando a chave dando a senha dando o caminho para os países da Europa Ocidental, basicamente dizendo que os governos não têm condições de arcar com o aumento do custo da energia por conta guerra no leste europeu, e que portanto isso vai acabar afetando a vida – diretamente – de todos os cidadãos.»

Ouça a entrevista completa no episódio #758 do podcast O Assunto.

