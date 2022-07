Cusco: lucha contra incendio forestal en Santuario Histórico de Machu Picchu no se detiene

Entornointeligente.com /

«Seguimos en combate, el incendio esta vivo en diversas zonas y nuestros bomberos forestales que tienen alta especialización al igual que el personal de Dirección de Cultura de Cusco y los brigadistas del municipio distrital de Machu Picchu con el apoyo de empresas privadas, sigue en la tarea y esperamos que esta tarde o mañana ya tengamos buenas noticias», declaró en exclusiva para la Agencia Andina , Ernesto Escalante Valencia, jefe del Santuario Histórico de Machu Picchu. Dijo que el incendio forestal se registra en una zona donde no hay centros poblados. El fuego es difícil de combatir por lo agreste del terreno; sin embargo, Escalante descartó que no se ha puesto en peligro el Santuario Histórico de Machu Picchu, la zona de Llactapata, el Camino del Inca, que están bastante alejados. El funcionario indicó que el incendio se inició a la altura del kilómero 95.5 de la vía férrea Ollantaytambo-Machu Picchu, en un predio agrícola situado muy cerca del complejo arquelógico Llamakancha que ha sido afectado pero mínimamente. Explicó que apenas se supo del incendio forestal , que ha afectado unas 30 hectáreas de cobertura natural, se activó el Comité de Emergencia Local (COEL) encabezado por el alcalde de Machu Picchu, Darwin Baca; funcionarios del Sernanp, de la Dirección Desconcentrada de Cultura y el apoyo de las empresas Perú Rail e Inca Rail con el traslado de personal y los equipos. El jefe del Santuario Histórico de Machu Picchu explicó que en total son 75 las personas que combaten el fuego en estos momentos y hay zonas de díficil acceso y se requiere de un helicóptero, aunque por el momento no se determinado aún esa decisión; en tanto, el Gobierno Regional de Cusco, está atento a cualquier contingencia en ese sentido. Escalante destacó, en ese aspecto, el apoyo del sector privado, como las empresas operadoras turisticas, además de las ya mencionadas como Inca Rail y Perú Rail, vitales para el traslado de personal y la logística. El complejo arqueológico Llamakancha, pertenece al parque arqueológico de Machu Picchu, provincia de Urubamba, región Cusco. Por su parte, la municipalidad de Machu Picchu Pueblo informó que se logró parcialmente controlar y liquidar el flanco izquierdo, sin embargo, aun se mantienen focos de calor. Se informó también que sino se controla el incendio, se utilizará motobombas para lo cual se coordinará la movilidad de tren desde Piscacucho Ollantaytambo además de un helicóptero para las zonas altas que son de difícil acceso. (FIN) PHS/JCB/MAO Más en Andina: ?? Los granos andinos forman parte de la dieta de los peruanos desde tiempos ancestrales y son reconocidos por su valor nutricional. Al celebrarse hoy el Día Nacional de los Granos Andinos, es importante conocer cuáles son los granos oriundos del país ?? https://t.co/yMmt29ow1B pic.twitter.com/IepBmQY1tA

