Cusco, Junín, Ayacucho, Lima y Huánuco suman 70% de casos notificados de hepatitis

En el marco del fortalecimiento de la labor de difusión que viene desarrollando el INS, respecto a los resultados de estudios e investigaciones que se vienen desarrollando en torno a la situación de la Hepatitis Viral B y Delta en el Perú, el Instituto Nacional de Salud presentó una edición más de sus viernes científicos que, por su 126 aniversario de labor institucional a favor de la salud publica en el país, desarrolló como eje temático, el panorama que los avances de la ciencia nos brinda en torno a esta enfermedad con miras a lograr su eliminación. A cargo de las palabras de bienvenida estuvo el Subjefe del INS, Abog. Darwin Salas quien resaltó la importancia de la realización de las jornadas de los viernes científicos que viene promoviendo el INS, «como mecanismo de difusión del quehacer científico en temas de interés para el país». «La hepatitis en una enfermedad de salud pública que afecta a millones de personas, no solo por la discapacidad que esta puede generar y la muerte sino por las necesidades económicas que esto provoca a los pacientes al igual que al sistema de salud», señaló Salas Hidalgo. Iniciando la ronda de exposiciones se expuso el tema de la situación actual de la Hepatitis en el Perú, a cargo del Dr. Carlos Benites de la Dirección de Prevención y Control de VIH/SIDA, ETS y Hepatitis del Minsa. Benites indicó que el tamizaje, diagnóstico y monitoreo es la principal herramienta preventiva frente a esta enfermedad y «actualmente venimos aplicando el uso de pruebas rápidas en el descarte de la hepatitis B y C, elemental para empezar el tamizaje y por lo simple de su uso permite llegar a lugares muy alejados del país, con poco acceso como es la Amazonía, la zona andina y zonas urbanas fuera de los establecimientos de salud». «La covid-19, lamentablemente ha tenido un impacto negativo sobre las acciones de prevención y control, mostrando una reducción considerable en el 2020, sin que la situación pueda revertirse en el 2021, sin embargo, con bastante esfuerzo se han podido mantener los niveles de tratamiento», agregó el especialista del Minsa. En torno la labor de Monitoreo del virus de la Hepatitis en el Perú presentó su ponencia la bióloga Johanna Balbuena del Centro Nacional de Salud Pública del INS quien señaló que «en el caso de Perú, el nivel de prevalencia de la enfermedad fluctúa entre 0,0 a 0,6%, resultados que coinciden con los resultados obtenidos en el proyecto de investigación, desarrollado entre los años 2014 al 2016». Posteriormente se aprobó la norma técnica de salud, para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las hepatitis virales tipo B en el Perú, «donde se establecieron los marcadores serológicos que se utilizan para poder determinar el estadio de infección que presenta el paciente y que nos permiten conocer si se trata de un paciente agudo, crónico, si ha tenido infección pasada, susceptible o vacunado». Sobre la Hepatitis Viral B y Delta en el Perú, se contó con la participación del Dr. Cesar Cabezas, Asesor del Instituto Nacional de Salud quien señaló que «la idea de la eliminación del virus de la hepatitis surge cuando se comienza a ver el impacto dado en el proceso de vacunación que se empezó en el año 91 en Abancay y en el año 94 en Huanta, en menores de cinco años, la prevalencia bajó a 0,07% y en Abancay a 0,06% y ya no se registró hepatitis Delta en ambas localidades». «Esto nos indujo a pensar en la posibilidad de eliminar este virus, primero el Delta y luego el B. Lo importante es vacunar contra el virus de la hepatitis B y de esa manera eliminamos el virus Delta, siendo aún mucho más necesario aplicar la vacunación en los recién nacidos y si son de madres portadoras, administrarles la glamaglobulina así como promover la detección temprana de la enfermedad. Actualmente venimos conversando sobre la vacuna terapéutica con países de Europa como de Centroamérica», concluyó el también especialista en Enfermedades Infecciosas y Tropicales del INS. Clausurando esta jornada académica de los viernes científicos el Jefe Institucional del INS, Dr. Víctor Suárez, destacó y saludó «la experiencia compartida por los ponentes participantes en el evento con el fin de seguir motivando a luchar contra esta enfermedad como es la hepatitis B, enfermedad emblemática que afecta las poblaciones más vulnerables del país». «En esa línea de trabajo el INS siempre ha estado comprometido con su lucha y viene trabajando de la mano con el MINSA, con miras a lograr su erradicación en el país», dijo. De esta manera, el INS concluyó satisfactoriamente esta edición de los viernes científicos que contó con una ronda de preguntas donde los asistentes, participaron con sus preguntas y comentarios en una dinámica que enriqueció el desarrollo de este evento académico en una jornada que se brindó a todo el público estudiantil, profesional y académico, en el marco de las actividades que cumple el INS por su 126 aniversario institucional. (FIN) NDP/LZD También en Andina: ?? Varios centros educativos de la ciudad de Iquitos, en Loreto, han suspendido temporalmente las clases presenciales debido a que alumnos y docentes dieron positivo a la nueva variante del covid-19. https://t.co/CqT8A1VcXs pic.twitter.com/8ce5IHIWf9

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 16, 2022 Publicado: 16/7/2022

