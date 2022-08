Cusco: investigan más de 350 casos de turistas que fueron víctimas de diversos delitos

Entornointeligente.com /

Estos casos se han presentado en lo que va del año y hay un incremento probablemente por la informalidad, en comparación a los años antes de la pandemia por el covid-19 , precisó el fiscal Alberti Huacac Carrillo, a la Agencia Andina. El magistrado refirió que el delito contra la fe pública predomina, pues por la expansión de la pandemia muchas agencias cerraron y ahora que se retorna a la normalidad se abren nuevas, pero bajo la informalidad. Los visitantes se ven afectados porque muchas veces no se les cumple con los contratos. En muchas ocasiones los turistas no llegaron a sus destinos y el servicio que se les brindó no fue el que se les ofreció. Lea también:[Cusco: Fiscalía mejora atención de investigaciones de casos de violencia en Paucartambo] Después están los hurtos de equipos, bienes personales , incluso documentos, seguido de las apropiaciones irregulares por malos taxistas que aún sabiendo que lo olvidado por un turista en su vehículo puede ser devuelto, estos no lo hacen y esperan la intervención de la P olicía Nacional. Otro de los delitos que también genera una mala imagen al Cusco, son los t ocamientos indebidos o violaciones a la libertad personal . Algunos inescrupulosos se aprovechan de la vulnerabilidad de las visitantes para cometer este delito. De las más de 3 50 denuncias realizadas por turistas , al menos de las recibidas en el despacho de Huacac Carrillo, hay seis encarcelados, dos de ellos esperan sentencia y cuatro están con prisión preventiva, en tanto el resto es investigado en libertad. Los casos presentados por norteamericanos, europeos, latinoamericanos, australianos y nacionale s llegan a tener sanción. Según explicó el fiscal, el hecho que un visitante deje el país no es razón para no seguir el caso, pues ellos con la ayuda de la tecnología o simplemente cumplir el rol de la defensa de la parte agraviada, toman el caso de oficio. «Nosotros de oficio continuamos la denuncia, el Ministerio Público como titular de la acción penal, asume la investigación hasta acreditar el ilícito y cuando concluimos hallamos la responsabilidad para hacer la devolución de los montos estafados por ejemplo», expresó. Operativos Para reducir los actos delictivos en agravio de turistas, aseguró que se realizan operativos con autoridades de otros sectores en terminales terrestres y lugares de masiva afluencia de visitantes, lo cual no parece ser suficiente pues reconoce que, en comparación a otros años, en el 2022 se ha incrementado. En esta labor deben ser drásticas las acciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), las gerencias de turismo de las municipalidades, Policía de Turismo y el mismo Ministerio Público. (FIN) PHS/TMC Más en Andina: Arequipa será sede del primer Open de Tiro Para Deportivo. ?? https://t.co/Z9DnF4njjf El certamen se disputará el martes 16 de agosto en el Club Internacional. pic.twitter.com/pNBaifCUlH

