Cusco: hallan muerto a exestrella mundial del rugby en campamento ubicado en Ollantaytambo

Entornointeligente.com /

Butler, de 65 años de edad, fue excapitán de Gales, destacó también como jugador del Lion británico e irlandés y en los últimos años trabajó como locutor de rugby. La Policía de Cusco informó que tuvo conocimiento del hecho al promediar las 08:30 horas por una llamada telefónica y tras desplegarse confirmaron el deceso del turista galés en un campamento ubicado a la altura del kilómetro 82 de la vía férrea Ollantaytambo-Machu Picchu. El visitante fue identificado como, Edward (Eddie) Thomas Butler (65), el hecho se comunicó al representante del Ministerio Público, fiscal Hugo Jara Palomino, quien dispuso que se efectúen las diligencias correspondientes. La víctima fue encontrado en posición de cúbito dorsal, vestía polo manga larga gris y estaba cubierto con una bolsa de dormir de color gris y rojo. Medios internacionales destacaron que Eddie Butler hizo 16 apariciones con Gales de 1980 a 1984 y formó parte de la gira de los Leones Británicos e Irlandeses por Nueva Zelanda en 1983. El l ocutor veterano murió mientras dormía durante una caminata benéfica por el Camino Inca en Perú. El popular comentarista saltó a la fama con Pontypool en la década de 1970, antes de representar a Gales entre 1980 y 1984. Butler realizó una gira por Nueva Zelanda con los British and Irish Lions en 1983, antes de forjar una carrera muy respetada como comentarista y locutor. Charity Prostate Cymru, para quien Butler se desempeñó como embajador, dijo en un comunicado: «La organización benéfica Prostate Cymru está devastada por el fallecimiento de su muy querido embajador Eddie Butler. «Durante la última semana, Eddie mostró una vez más su generosidad y firme compromiso con las buenas causas al unirse a 25 recaudadores de fondos de Prostate Cymru, incluida su hija Nell, en el Camino Inca a Machu Picchu. We are devastated to hear of Eddie’s passing and everyone in Welsh rugby sends their sincerest condolences to Eddie’s family and loved ones. pic.twitter.com/DlYKuEpA0I

— Welsh Rugby Union ?? (@WelshRugbyUnion) September 15, 2022 «En la madrugada del jueves 15 de septiembre, Ed falleció pacíficamente mientras dormía en el campamento base de Ecoinka en los Andes peruanos. Deja atrás a su esposa Susan y seis hijos, quienes están muy presentes en nuestros pensamientos», agregó el comunicado. Butler representó a la Universidad de Cambridge de 1976 a 1978 mientras estudiaba francés y español en Fitzwilliam College, luego hizo su debut en Gales en la victoria 18-9 sobre Francia en enero de 1980. Después del rugby, Butler disfrutó de un breve período como maestro, luego con una empresa de desarrollo inmobiliario antes de encontrar otro nicho en la radiodifusión. Butler pasó de períodos con periódicos nacionales a trabajar para la BBC sobre rugby y eventos deportivos importantes. El excapitán de Inglaterra, Sir Bill Beaumont, tuiteó: «Eddie Butler fue un verdadero gran comentarista: la voz reconocible del deporte para millones y sin rival en su narración detrás del micrófono. Capitán de Gales y un jugador excelente, también fue un verdadero caballero». «Estoy profundamente conmocionado. Mis pensamientos están con su familia y colegas de la BBC». Más en Andina: Machu Picchu: ciudadela inca es uno de los 10 sitios antiguos más visitados del mundo https://t.co/HaYykxwWum a través de @Agencia_Andina

— Moisés Aylas Ortiz (@regionalesand) September 16, 2022 (FIN) PHS/MAO Publicado: 16/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com