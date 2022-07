Cursos de programación neurolingüística llegan a Venezuela con aval internacional

Entornointeligente.com /

Avaladas por The Society of NLP Dr. Richard Bandler

El mundo postcovid, definitivamente, se vive de una forma diferente, y es que la atención a los pensamientos se ha vuelto más que tendencia, una necesidad y una forma de vida, contexto del queVenezuela,no escapa; ante lo cual, la ciudadanía necesita herramientas para afrontar el «nuevo mundo».

No hablamos de la moda que corresponde a las manifestaciones o atracciones, en este caso nos referimos a la programación neurolingüística, la cual se enfoca en cambiar creencias limitantes y pensamientos para traducir las nuevas acciones en éxito por medio de técnicas actualizadas para ayudar de manera rápida y segura.

Atendiendo dicho espacio, desde el estado Zulia, se ha iniciado luego de dos años de ausencia; un programa de certificacionesque permite a profesionales del coaching, psicología, empresarios, comunicación, ventas, educación, entre otras carreras competentes al desarrollo humano, expandir su espectro.

Bajo la mirada del único «Trainer of NLP» en Venezuela, Yelvis Arteaga, la formación intensiva es avalada por The Society of NLP Dr. Richard Bandler.

La PNL permite, en sí, a las personas conseguir metas, bien sean personales o profesionales; es decir, salir de estados depresivos, ansiedad y pensamientos negativos; o trazarse objetivos en un estado mental sólido, de manera rápida y efectiva. «Trabajamos con la mente más rápida que es el inconsciente y solo con estas técnicas se logran cambios duraderos, la PNL se basa en la mente como un recurso que puede ser reprogramada», destaca Arteaga.

Yelvis Arteaga, quien es Presidente de la Sociedad Venezolana de PNL, recientemente, obtuvo su Aval y nombramiento en Costa Rica; escribió»Tu primer libro de PNLy es CEO de la plataforma «+Hábil www.mashabil.com», en la que el mundo de la programación mental se expande más allá de solo una charla, algo para dar a conocer mucho más en Venezuela.

Entre los temasque se expondrán en los seminarios, se destaca la eliminación de miedos o fobias en menos de una hora, cambios en los patrones de pensamiento, así como trabajar el enfoque de lo que si deseas pensar. LaPNL ha evolucionado de la mano de los cambios sociales y mentales que ya se evidencian en el mundo para ayudar a potenciar las nuevas dinámicas requeridas para ir cada vez por más.

Entre las fechas que incluye el programase encuentran espacios abiertos tanto en varias ciudades de Venezuela, como en diferentes países latinoamericanos, tales como Caracas (Nov2022); Maracaibo (Dic2022); y próximamente Barranquilla, Bucaramanga, Ciudad de Panamá y Santo Domingo.

