Curry y los Warriors brillan en los premios ESPYS

Los Ángeles.- Con Stephen Curry como maestro de ceremonias, los ESPYS, los premios que cada año entrega la cadena ESPN para reconocer lo mejor del deporte, coronaron a los Golden State Warriors .

El Dolby Theatre de Los Ángeles, situado en el Paseo de la Fama y que acoge cada año la entrega de los Óscar, fue el escenario de estos ESPYS en los que los Golden State Warriors, que este año consiguieron su cuarto anillo de la NBA en los últimos ocho años, recibieron el premio al mejor equipo.

— ESPN (@espn) July 21, 2022 Además, Curry, MVP de las Finales, recibió el galardón al mejor jugador de la NBA y también la distinción a la mejor actuación para romper un récord por haberse convertido en el jugador con más triples en la historia.

Por su parte, Aaron Rodgers (Green Bay Packers) y Shohei Ohtani (Los Angeles Angels) ganaron el premio al mejor jugador de la NFL y de la MLB, respectivamente.

— Golden State Warriors (@warriors) July 21, 2022 Mientras que la legendaria nadadora Katie Ledecky obtuvo el premio a la mejor deportista femenina.

Candace Parker (Chicago Sky) fue coronada como mejor jugadora de la WNBA.

En los apartados de fútbol, Kylian Mbappé (PSG) ganó el premio al mejor futbolista internacional y Sam Kerr (Chelsea) se llevó el reconocimiento a la futbolista más destacada en todo el mundo.

Además, Rafa Nadal y Emma Raducanu obtuvieron las distinciones en tenis masculino y femenino, respectivamente.

Por último, Albert Pujols, un icono de las Grandes Ligas, fue reconocido con el Premio Humanitario Muhammad Ali por su trabajo humanitario.

